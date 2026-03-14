Primăria Capitalei a demontat un panou publicitar și a montat și stâlpișori în fața Sălii Palatului

14 mart. 2026, 12:40, Actualitate
Primăria Municipiului București a anunțat noi intervenții în centrul orașului pentru eliberarea trotuarelor și curățarea unor spații abandonate. Lucrările au vizat zona Sala Palatului, precum și mai multe străzi din apropiere, scrie Mediafax.

Conform unor postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției, echipele de la Administrația Străzilor București au montat stâlpișori pe Strada Ion Câmpineanu și Strada Vasile Sion, ca să împiedice parcarea mașinilor pe trotuare. În același timp, au fost schimbate indicatoare rutiere ruginite, iar stâlpii lor au fost îndreptați și vopsiți.

De asemenea, instituția a prezentat imagini „înainte și după”, după ce un panou publicitar montat chiar în mijlocul trotuarului a fost îndepărtat. Conform mesajului publicat, structura aceea bloca trecerea pietonilor și a fost demontată „din respect pentru pietoni”.
„A fost, dar nu mai este! Din respect pentru pietoni. Trotuarele le aparțin”, au transmis reprezentanții instituției.

Într-o altă intervenție, primăria a mai anunțat faptul că a descoperit un teren abandonat pe Strada Johann Gutenberg, ascuns în spatele unui gard plin de graffiti. Conform mesajului publicat, terenul aparține municipalității și era lăsat în paragină de mai mulți ani.

Echipele de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, împreună cu Poliția Locală a Municipiului București și Administrația Străzilor, au demontat panourile ruginite și au început să curețe terenul de gunoaie și vegetație spontană.

Primăria a mai anunțat că au fost îndepărtate garduri ruginite de pe Strada Vasile Sion, Strada Gării de Nord și din zona Calea Griviței – Bretea Basarab.

„Am zis, facem! Trotuarele sunt pentru pietoni, să meargă în siguranță. Și le redăm lor. Schimbăm fața Capitalei pas cu pas”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

