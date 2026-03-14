Prima pagină » Știri » Vânt în rafale și temperaturi peste normal. Vezi prognoza detaliată, pe zone, de la meteorologii ANM, pentru Gândul

Vânt în rafale și temperaturi peste normal. Vezi prognoza detaliată, pe zone, de la meteorologii ANM, pentru Gândul

Cristian Lisandru
14 mart. 2026, 10:43, Știri
Vânt în rafale și temperaturi peste normal. Vezi prognoza detaliată, pe zone, de la meteorologii ANM, pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică valabilă până în data de 15 martie, la ora 20:00.

Este vorba despre intensificări ale vântului. ANM a publicat și zonele din țara noastră care sunt cuprinse în această informare meteorologică.

„În sudul Banatului, nordul Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania, iar duminică (15 martie) și în nord-estul Munteniei, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali, precum și în Munții Banatului rafalele vor fi de 60…80 km/h”, precizează reprezentanții ANM.

„Valori de temperatură peste cele normale perioadei”

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de sâmbătă – 14 martie 2026.

„Sub aspect termic, în continuare sunt valori de temperatură peste cele normale perioadei, dar mai cu seamă în regiunile vestice și nord și de nord-est, unde se vor înregistra valori maxime ce vor depăși ușor 18°C.

  • În restul teritoriului, valori comparabile cu cele care s-au înregistrat în ziua de ieri, practic ușor mai mari decât cele normale perioadei. Pornesc cam de la 9° în zona litoralului, se opresc undeva spre 15° în Lunca Dunării, cu 13-14° în Capitală.
  • Ca și aspect, o vreme frumoasă în mare parte din țară, mai puțin în partea de sud-est a teritoriului, unde și la această oră mai sunt nori de nivel jos și, izolat, ceață.

Însă, pe măsură ce ne apropiem de orele amiezii, nebulozitatea se va disipa, iar cerul va deveni și în partea de sud-est a teritoriului variabil, chiar mai mult senin pe parcursul zilei, până se va încheia ziua.

În noaptea ce urmează avem, din nou, nebulozitate joasă stratiformă local în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării vom conta în continuare pe un cer mai mult senin.

Rămâne de interes atenționarea meteorologică cod galben ce își pierde valabilitatea mâine la orele 14:00 și care vizează intensificările vântului local din județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală vor atinge 50-60km/h și izolat vor depăși 70km/h”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Cod galben pentru județul Caraș-Severin

În vigoare se află și un cod galben – tot intensificări ale vântului – care vizează județul Caraș-Severin. Codul galben este valabilă până duminică la ora 14.00, potrivit ANM.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 65…70 km/h”, transmite ANM.

