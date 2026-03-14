Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică valabilă până în data de 15 martie, la ora 20:00.
Este vorba despre intensificări ale vântului. ANM a publicat și zonele din țara noastră care sunt cuprinse în această informare meteorologică.
„În sudul Banatului, nordul Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania, iar duminică (15 martie) și în nord-estul Munteniei, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali, precum și în Munții Banatului rafalele vor fi de 60…80 km/h”, precizează reprezentanții ANM.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit ultimele informații despre evoluția vremii în cursul zilei de sâmbătă – 14 martie 2026.
„Sub aspect termic, în continuare sunt valori de temperatură peste cele normale perioadei, dar mai cu seamă în regiunile vestice și nord și de nord-est, unde se vor înregistra valori maxime ce vor depăși ușor 18°C.
Însă, pe măsură ce ne apropiem de orele amiezii, nebulozitatea se va disipa, iar cerul va deveni și în partea de sud-est a teritoriului variabil, chiar mai mult senin pe parcursul zilei, până se va încheia ziua.
În noaptea ce urmează avem, din nou, nebulozitate joasă stratiformă local în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării vom conta în continuare pe un cer mai mult senin.
Rămâne de interes atenționarea meteorologică cod galben ce își pierde valabilitatea mâine la orele 14:00 și care vizează intensificările vântului local din județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală vor atinge 50-60km/h și izolat vor depăși 70km/h”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În vigoare se află și un cod galben – tot intensificări ale vântului – care vizează județul Caraș-Severin. Codul galben este valabilă până duminică la ora 14.00, potrivit ANM.
