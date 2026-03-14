Cât costă benzina și motorina pe 14 martie 2026. A opta scumpire luna aceasta

14 mart. 2026, 12:16, Actualitate
Prețul benzinei a fost din nou majorat sâmbătă, 14 martie, acesta a ajuns la valoarea de 8.49 lei/litru la stațiile Petrom din București. Este a opta scumpire din martie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Prețul la benzină este într-o continuă creștere în benzinăriile din România. Sâmbătă, 14 martie, prețul unui litru de benzină standard a urcat cu 9 bani, astfel a ajuns la 8,49 de lei în stațiile Petrom, liderul pieței, potrivit Libertatea.

Și ceilalți distribuitori aliniază prețurile la nivelul celor de la Petrom. În schimb, motorina a rămas stabilă la 8,95 lei pe litru. Creșterea de sâmbătă marchează a opta scumpire a benzinei în luna martie.

De la începutul lunii, carburanții s-au scumpit de opt ori, iar în ultimele cinci zile prețurile au crescut zilnic. Pe 14 martie, benzina s-a scumpit cu 9 bani, pe 13 martie motorina cu 9 bani, iar pe 12 martie ambele tipuri de combustibil au crescut cu câte 9 bani. Pe 11 martie, benzina s-a scumpit cu 1 ban, iar motorina cu 2 bani, iar pe 10 martie creșterile au fost de 10 bani pentru benzină și 15 bani pentru motorină. Alte majorări au avut loc pe 6 martie (9 bani la motorină), pe 5 martie (câte 9 bani) și pe 4 martie (câte 15 bani). Acestea au fost precedate de mai multe scumpiri și în februarie.

Așadar, în doar 14 zile, benzina s-a scumpit cu 44 bani pe litru, iar motorina cu 71 de bani. Dinamica aceasta îngrijorătoare vine pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. De la izbucnirea tensiunilor în regiune, prețurile carburanților din România au fost ajustate în mod constant în sus.

Ministrul Energiei propune instituirea unui preț maximal pentru vânzarea produselor petroliere, care ar putea fi actualizat lunar prin hotărâre de Guvern. Nivelul propus este de 8,41 lei pe litru pentru benzina standard și 8,86 lei pe litru pentru motorina standard. Totodată, proiectul de OUG prevede acordarea unei subvenții de 0,25 lei pe litru, cu TVA inclus, pentru operatorii care vând benzină și motorină către clienți finali, persoane fizice și juridice, precum și introducerea unui control asupra exporturilor de produse petroliere. Măsurile ar urma să fie aplicate timp de șase luni, cu posibilitatea prelungirii la fiecare trei luni, în funcție de evoluția situației.

