Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, acuză că România furnizează Ucrainei tehnică militară sovietică aflată în depozitele MApN, scrie Mediafax, care preia declarațiile diplomatului acordate într-un interviu pentru agenția TASS.

Lipaev vorbește despre „transferul unui sistem de Patriot”

Potrivit diplomatului rus, se cunosc, cu siguranță, detalii „despre transferul unui sistem de apărare antiaeriană Patriot. De asemenea, are loc livrarea de muniții de calibru sovietic/rus, produse în fabricile românești”.

Ambasadorul Rusiei la București a declarat că livrările militare reprezintă o parte importantă a sprijinului pe care Guvernul României îl acordă Ucrainei, care ar fi în valoare de 1,5 miliarde de euro. România a oferit Ucrainei, într-adevăr, sprijin militar, umanitar și financiar în valoare de 1,5 miliarde de euro, în perioada vizată.

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, este cel care a solicitat Consiliului Fiscal, în septembrie 2025, să analizeze efectele ajutoarelor financiare pe care Guvernul Bolojan le-a acordat nu numai Ucrainei, ci și Moldovei.

Aprecieri despre economia României

Pe de altă parte, Lipaev susține că economia României se află într-o situație dificilă din cauza regimului de sancțiuni impus de Uniunea Europeană Rusiei – „Economia românească nu merge bine în prezent. Desigur, acest lucru este direct legat de politica de sancțiuni a UE”. Ambasadorul rus arată că, în urma acestor măsuri, România ar fi fost nevoită să cumpere hidrocarburi la prețuri mai ridicate decât cele oferite anterior de Rusia, fapt ce a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la îngrășăminte și la perturbarea lanțurilor logistice și comerciale existente.

El a prezentat și câțiva factori economici despre ecoonomia României: „Inflația din România este în prezent de trei ori mai mare decât media UE, creșterea produsului intern brut este mai mică de 1%, datoria publică a depășit 60% din PIB, iar exporturile de bunuri sunt semnificativ mai mici decât importurile”.

„Nu este treaba noastră să judecăm măsura în care politicile economice ale guvernelor anterioare și actuale au un impact, dar există voci care susțin că unul dintre motivele tendințelor economice negative este creșterea oportunistă a cheltuielilor guvernamentale pe parcursul mai multor ani, în special în anul electoral 2024, ceea ce a dus la deficite în bugetul țării”, mai spune ambasadorul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

