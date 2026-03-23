Dan Negru va prezenta cel mai mare festival de pe litoral în această vară

Realizatorul TV Dan Negru va fi prezentator la Nibiru, staţiunea care se anunță a fi centrul distracției pe litroralul românesc, transmite Pagina de Media.

Selly a anunţat la în cadrul conferinţei de presă pentru noua staţiune „Nibiru” de ce l-a ales pe Dan Negru ca prezentator şi brand ambasador.

„ Dan Negru este o componentă în strategia noastră de a face Nibiru pentru toată lumea”, a declarat Selly.

„Dan Negru este un tip reprezentativ pentru publicul de peste 30 de ani. Este o bibliotecă şi o enciclopedie vie. El nu este doar ambasador de brand.

Este cel mai bun brand ambassador. Nu ştiu dacă i-ai văzut cifrele. Ne-a dat şi foarte multe idei bune. Este cu noi la masa de desen. Este o componentă în strategia noastră de a face Nibiru pentru toată lumea.

Este important să nu fie doar tineri la masă. Trebuie să fie şi alte categorii de public”, a precizat Selly.

