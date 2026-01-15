Prima pagină » Actualitate » Reacția lui Dan Negru după majorarea impozitelor. ”Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip”

15 ian. 2026, 11:30, Actualitate
Prezentatorul de televiziune Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, a reacționat după majorarea impozitelor. ”Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip”, a spus acesta. 

Dan Negru a comentat despre majorarea impozitelor pe proprietate în anul 2026.

Prezentatorul de televiziune a investit bani, de-a lungul anilor, în imobiliare, înălțând cinci clădiri de birouri, inclusiv în centrul Bucureștiului. Dar, se ocupă și de agricultură, după ce a moștenit un teren, lângă Timișoara, relatează click.ro.

”Orice guvern al României, dacă-l pui să conducă Sahara, în 6 luni vor avea deficit de nisip. Și vor veni tot mai prost pregătiți pentru ca nimeni nu vrea să mai lucreze pe acolo. Viitorii politicieni ai țării stau acum pe TikTok, așa ca ăștia de acum ni se vor părea savanți. Dacă ne puneau pe mine și pe Horia Brenciu la Finanțe și la guvernare tot asta știam să facem, să creștem taxele. Eu am sperat că vin unii cu analize financiare, care știu să găsească soluții economice. Așa, taxele știam și noi să le creștem”, a comentat Dan Negru, citat de sursa mai sus-menționată.

”Dacă există „temperaturi resimțite”, de ce nu există și „impozite resimțite”? Dacă afară sunt 0 grade, dar se simt ca -20, de ce nu avem și un TVA „resimțit”? E de 21%, dar se simte ca 40%”, a mai spus prezentatorul de televiziune.

