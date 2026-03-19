Diana Buzoianu, în vizită la Snagov pentru a evalua Centura Verde București-Ilfov. „Sunt plămânii verzi care ne ajută să respirăm un aer mai curat”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune, într-o postare pe rețelele de socializare, că a mers în vizită la Snagov pentru a evalua Centrua Verde București-Ilfov. Oficiala a fost însoțită de ministra Mediului din Franța, Monique Barbut, dar și de alți reprezentanți ai unei sociteății civile și delegația reprezentanților oficiali din Polonia.
Diana Buzoianu a transmis că, în cadrul vizitei ministrei Mediului din Franța în România, a mers în pădurea Snagov alături de ea și de alți reprezentanți pentru a discuta despre rolul pădurilor periurbane în combaterea poluării, despre creșterea rezilienței urbane și adaptarea la schimbările climatice.
„Începem să scriem normele tehnice privind centurile verzi din jurul orașelor! Pe scurt: cum trebuie protejate pădurile din jurul orașelor. Așa că ieri, în cadrul vizitei în România a Ministrei Mediului din Franța, Monique Barbut, am decis să mergem și pe teren, alături de reprezentanți ai societății civile care au luptat pentru protejarea spațiilor verzi și pădurilor din jurul Bucureștiului în ultimii ani de zile.
Am mers în pădurea Snagov să vedem ce comoară avem la o aruncătură de băț de capitală. La vizita pe teren s-a alăturat și delegația reprezentanților oficiali din Polonia. Vizita a oferit un cadru concret pentru discuții aplicate despre rolul pădurilor periurbane în combaterea poluării, creșterea rezilienței urbane și adaptarea la schimbările climatice”.
„Centurile verzi din jurul orașelor sunt plămânii verzi care ne ajută să respirăm un aer mai curat. Avem datoria să le protejăm mai mult decât au fost protejate în ultimii ani de zile. Aceste ecosisteme vitale sunt comoara cea mai de preț pentru locuitorii din orașe. Centura Verde București-Ilfov reprezintă un proiect de suflet pentru mine care va fi ajutat, în lunile care urmează, de normele tehnice la care lucrăm în minister. Centurile verzi reprezintă una dintre cele mai eficiente soluții pentru orașele aglomerate: reduc temperatura în perioadele de caniculă, filtrează poluanții, contribuie la gestionarea apei și oferă spații de recreere accesibile. Protejarea și extinderea lor înseamnă investiție directă în sănătatea publică”.