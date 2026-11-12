Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 12 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Nadia Comăneci este una dintre cele mai mari gimnaste din istoria sportului mondial și un motiv de mândrie pentru România. S-a născut pe 12 noiembrie 1961, în Onești, județul Bacău, și a început să practice gimnastica încă din copilărie. A devenit celebră în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. La acea competiție, a câștigat trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. Datorită talentului, muncii și perseverenței sale, Nadia a devenit un simbol al excelenței sportive. Performanțele sale au inspirat generații întregi de copii să practice gimnastica. S-a retras din gimnastica de performanță în 1984. În 1989, a plecat din România și s-a stabilit ulterior în Statele Unite ale Americii. S-a căsătorit cu Bart Conner, fost campion olimpic la gimnastică, iar împreună au un fiu, Dylan. “Zeița de la Montreal” continuă să promoveze gimnastica și să se implice în proiecte caritabile și activități dedicate copiilor și sportului. În anul 2026, România sărbătorește Anul Nadia Comăneci, marcând 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Sorin Cârțu, supranumit “Sorinaccio”, este unul dintre cele mai cunoscute nume din fotbalul românesc și o figură emblematică a echipei Universitatea Craiova. S-a născut pe 12 noiembrie 1955, în localitatea Cornu, județul Dolj. A început fotbalul la CSS Craiova, iar în anul 1976 a debutat la echipa mare a Universității Craiova. Ca atacant, s-a remarcat prin talent, tehnică și instinct de golgheter. În tricoul alb-albastru a câștigat două titluri de campion și trei Cupe ale României. După încheierea carierei de jucător, a devenit antrenor. Cea mai mare performanță a sa a fost în sezonul 1990-1991, când a câștigat cu Universitatea Craiova atât campionatul, cât și Cupa României, realizând un istoric event. De-a lungul anilor, Sorin Cârțu a ocupat și funcții de conducere în cadrul clubului craiovean. În prezent, este președinte de onoare al Universității Craiova. El rămâne un simbol al Olteniei, un om care și-a dedicat o mare parte din viață fotbalului și echipei pe care o iubește.

Anne Hathaway, născută pe 12 noiembrie 1982, în Brooklyn, New York, SUA, este o actriță americană apreciată pentru frumusețea, talentul și versatilitatea sa. A devenit cunoscută în întreaga lume datorită rolului principal din filmul The Princess Diaries (2001), în care a interpretat-o pe Mia Thermopolis, o adolescentă care descoperă că este prințesă. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase filme de succes, precum The Devil Wears Prada, The Dark Knight Rises, Interstellar și Les Misérables. Pentru interpretarea din Les Misérables, a câștigat în 2013 premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Anne Hathaway este căsătorită cu actorul și producătorul Adam Shulman și are doi copii. Pe lângă cariera cinematografică, este implicată în acțiuni caritabile și susține diverse cauze sociale. Prin talentul, eleganța și profesionalismul său, a devenit una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood, inspirând publicul din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1811: Constantin Hurmuzaki 🇷🇴🗣️ doctor în drept austriac, politician român și ministru

🎂1840: Auguste Rodin 🇫🇷⛏️ a revoluționat limbajul sculpturii. Prin atelierul lui au trecut mulți sculptori, printre care Antoine Bourdelle, Charles Despiau, Aristide Maillol. În 1907, aici a lucrat și Constantin Brâncuși, care, părăsind atelierul după numai câteva luni, și-a justificat plecarea spunând: „Nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori!”

🎂1929: Grace Kelly 🇺🇸🇲🇨🎬♛ actriță americană de film laureată Oscar, în aprilie 1956, s-a căsătorit cu Rainier al III-lea de Monaco și a devenit prințesă consort de Monaco. A murit după ce a suferit un accident vascular cerebral la 52 de ani, când a pierdut controlul automobilului și s-a prăbușit. Fiica ei, Prințesa Stéphanie, a fost în mașină cu ea, și a supraviețuit accidentului

🎂1955: Sorin Cârțu 🇷🇴⚽️

🎂1961: Nadia Comăneci 🇷🇴🤸🏻 considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile, „Zeița de la Montreal”, prima gimnastă a epocii moderne care a luat 10 absolut. Este primul sportiv român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame

🎂1978: Alexandra Maria Lara 🇷🇴🇩🇪🎬 Downfall, Control, Youth Without Youth, The Reader, Rush, Geostorm

🎂1980: Ryan Gosling 🇨🇦🎬

🎂1982: Claudia Cazacu 🇷🇴🎧 DJ, remixer și producătoare de trance și house

🎂1982: Anne Hathaway 🇺🇸🎬 Oscar rol secundar pentru rolul din Les Misérables (2012)

Decese 🕯

🕯️1869: Gheorghe Asachi 🇷🇴✒️ unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase în tinerețe, manuscrisul Țiganiadei, epopeea bufă a lui Ion Budai-Deleanu

🕯️2003: Jonathan Brandis 🇺🇸🎬 It (1990), Sidekicks (1992), seaQuest DSV (1993 – 1996). S-a sinucis la 27 de ani

🕯️2007: Ira Levin 🇺🇸✒️ A Kiss Before Dying (1953), Rosemary’s Baby (1967), The Stepford Wives (1972)

🕯️2018: Stan Lee 🇺🇸✒️🕸️ scriitor de benzi desenate, redactor, actor, producător, editor, personalitate de televiziune. Este creatorul personajului Spider-Man

🕯️2024: Silviu Prigoană 🇷🇴💰 acționar principal al Rosal Grup și fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV. A suferit un accident de muncă la vârsta de 22 de ani, în 1984, în urma căruia a rămas fără un picior. A murit de infarct, la 60 de ani

🕯️2025: Horia Moculescu 🇷🇴🎵 pianist, interpret vocal, compozitor, mediator și creator de programe TV

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Cercetașului Marcarea acestei zile aminteşte de constituirea primului element organizat al unităţilor de cercetaşi în Armata Română (1859)

Calendar 🗒️

🗒️1035: Moartea regelui Canut cel Mare duce la destrămarea uniunii dintre Norvegia și Danemarca

🗒️1330: Bătălia de la Posada se încheie: Voievodul Basarab I învinge armata maghiară prin ambuscadă

🗒️1878: I.L. Caragiale a citit, la banchetul „Junimii”, prima sa creație dramatică: „O noapte furtunoasă”

🗒️1884: La Timișoara s-a introdus iluminatul electric al străzilor. De la acea dată, Timișoara a aparținut, pe lângă Paris, Nürnberg, Steyr și Berlin, primelor orașe din Europa cu iluminat electric stradal

🗒️1895: Automobile Club de France, primul club auto din lume, este înființat la Paris

🗒️1912: Cadavrele înghețate ale lui Robert Scott și ale oamenilor săi sunt găsite pe platforma de gheață Ross din Antarctica

🗒️1912: Primul Război Balcanic: Regele George I al Greciei face o intrare triumfală în Salonic după eliberarea sa după 482 de ani de stăpânire otomană

🗒️1912: Primul ministru spaniol José Canalejas este asasinat de anarhistul Manuel Pardiñas

🗒️1918: Austria devine republică. După proclamare, o tentativă de lovitură de stat a Gărzii Roșii comuniste este învinsă de Volkswehr-ul social-democrat

🗒️1927: Leon Troțki a fost exclus din Partidul Comunist, Iosif Stalin rămânând unic conducător al Uniunii Sovietice

🗒️1942: A început bătălia navală de la Guadalcanal între forțele japoneze și americane, o luptă decisivă din cadrul campaniei Guadalcanal din Insulele Solomon. Bătălia durează trei zile și se încheie cu o victorie americană

🗒️1947: A doua zi după condamnarea la închisoare pe viață a lui Iuliu Maniu, regele Mihai al României pleacă la Londra pentru a asista la căsătoria prințesei Elisabeta (viitoarea regină Elisabeta a II-a) cu prințul Filip, Duce de Edinburgh

🗒️1948: Hideki Tojo, primul ministru al Japoniei în timpul celui de al Doilea Război Mondial, a fost condamnat la moarte pentru crime de război

🗒️1959: S-a deschis, la Belgrad, prima expoziție industrială românească din perioada postbelică, organizată de Camera de Comerț a României

🗒️1980: Sonda spațială a NASA Voyager I se apropie de Saturn și face primele fotografii cu inelele acestuia

🗒️1982: Iuri Andropov devine secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist, succedându-l lui Leonid Brejnev

🗒️1990: Prințul moștenitor Akihito este instalat oficial ca împăratul Akihito al Japoniei, devenind al 125-lea monarh japonez

🗒️1990: Este publicată propunerea lui Tim Berners-Lee care a dus la dezvoltarea World Wide Webului

🗒️1996: În coliziunea dintre un Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines și un Kazakh Ilyushin-76 de la Air Kazakhstan în spațiul aerian de deasupra Indiei, toate cele 349 de persoane din ambele avioane au murit

🗒️2001: La New York, zborul American Airlines 587, un Airbus A300 în drum spre Republica Dominicană, se prăbușește la câteva minute după decolarea de pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy, ucigând pe toți cei 260 de la bord și cinci la sol

🗒️2003: Shanghai Transrapid stabilește un nou record mondial de viteză de 501 kilometri pe oră pentru sistemele feroviare comerciale

🗒️2014: Landerul Philae desfășurat de sonda Rosetta a Agenției Spațiale Europene ajunge la suprafața cometei 67P/Churyumov-Gerasimenko

🗒️2019: Veneția a fost inundată de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani. Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri, fiind a doua acqua alta din istoria venețiană, după inundația din 1966