Nu au luat 30.000€. Câți bani au primit Gabi Torje și Alin Alexuc de la Antena 1, de fapt, pentru că au câștigat Asia Express 2026

Gabi Torje și Alin Alexuc au plecat acasă cu o sumă mult mai mare decât marele premiu anunțat la Asia Express 2026. Cei doi au câștigat marea finală, iar dacă tragem linie și facem bilanțul tuturor recompenselor primite pe parcursul show-ului, suma totală este una impresionantă.

Marele premiu al competiției, pe care cei doi coechipieri îl împart, este de 30.000 de euro. Totuși, aceasta nu este singura sumă de bani pe care aceștia au câștigat-o pe parcursul emisiunii. Pentru fiecare etapă parcursă, Gabi Torje și Alin Alexuc au primit câte 2.500 de euro fiecare. Competiția a avut 10 etape, astfel că fiecare dintre ei a mai adunat 25.000 de euro, ceea ce înseamnă 50.000 de euro împreună.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

De asemenea, le această sumă se mai adaugă banii primiți pentru cele patru amulete câștigate de-a lungul aventurii. Fiecare amuletă are o valoare de 1.000 de euro. Astfel, cei doi au mai obținut încă 4.000 de euro.

Așadar, dacă adunăm toate recompensele pe care Gabi Torje și Alin Alexuc le-au câștigat de-a lungul competiției, totalul ajunge la 84.000 de euro, adică 42.000 de euro de fiecare.

Prin urmare, cei 30.000 de euro reprezintă doar marele premiu, dar câștigul total al celor doi campioni de la Asia Express 2026 este mult mai mare.

Cine este femeia din spatele fenomenului Asia Express

Deși preferă să rămână aproape necunoscută pe ecran și evită aparițiile publice, Mona Segall este mintea creativă care a definit divertismentul TV românesc din ultimele 3 decenii.

La 62 de ani, Mona Segall se numără printre cei mai cunoscuți producători de televiziune din România, semnând de-a lungul carierei numeroase emisiuni de succes, precum „Dansez pentru tine”, „Vocea României”, „Românii au talent”, „Alege Asia”, „Ştii şi câştigi”, „Roata norocului”, „Preţul corect”, „Te uiţi şi câştigi”, „Ecuaţia Pro”, „Ministerul comediei” și „Vara Ispitelor”.

Datorită producțiilor care au cucerit publicul și au obținut audiențe impresionante, Mona Segall și-a câștigat renumele de „Regina audiențelor”, devenind unul dintre numele de referință ale divertismentului televizat din România.