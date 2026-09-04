S-a dat sentința în dosarul în care Daniela Coteanu, cu numele de scenă Dana Marijuana, Neagu Cristian Alin și Nicula Mugur Valentin, au fost trimiși în judecată pentru trafic de droguri. Magistrații din cadrul Tribunalului Constanța au decis condamnarea Danei Coteanu la 5 ani și 4 luni de închisoare, Neagu Cristian Alin a primit 6 ani și 3 luni în timp ce Nicula Mugur Valentin s-a ales cu 6 ani și 4 luni de închisoare. Sentința nu este definitivă.

Dana Coteanu, cu numele de scenă Dana Marijuana, şi alţi doi suspecţi, au fost cercetaţi de DIICOT într-un dosar de trafic de droguri, au fost arestaţi preventiv în august. Persoanele în cauză au fost depistate, în noaptea de 21/22 august, de către un echipaj de poliţie rutieră, în timp ce se deplasau cu un autoturism, în staţiunea 2 Mai, iar la controlul efectuat au fost descoperite şi ridicate aproximativ 100 de grame canabis.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Ulterior, au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Constanţa, Giurgiu şi în municipiul Bucureşti, fiind descoperite şi ridicate 100 de comprimate de ecstasy (drog de mare risc), cantităţi de amfetamină (drog de mare risc), ketamină (drog de risc), 21 de comprimate ce urmează a fi analizate, precum şi alte mijloace de probă”, a informat IPJ la acea dată.

Cine este Dana Marijuana

Dana Marijuana, pe numele real Daniela-Elena Coteanu, este o cunoscută cântăreață de hip-hop, care a devenit celebră la sfârșitul anilor 1990.

Și-a început cariera în 1994, dar a devenit cu adevărat cunoscută după succesul piesei „Tupeu de borfaș”, cântată alături de trupa La Familia.

A scos pe piață albume de succes, printre care „Cea mai fidelă fată” și „Fii pe fază”.

De-a lungul timpului s-a implicat și în afaceri de familie cu bijuterii, creând accesorii pentru designeri români, iar în 2019 a lansat o carte autobiografică, „Poveste de cartier”.

„Tupeu de borfaș” rămâne o piesă emblematică lansată de trupa La Familia în colaborare cu Dana Marijuana în 1998, inclusă pe albumul „Nicăieri nu-i ca acasă”.

Sursa foto: Replica de Constanța