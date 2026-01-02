Prima pagină » Actualitate » Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România. ”Mai sunt multe alte alegeri de făcut”

Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România. ”Mai sunt multe alte alegeri de făcut”

02 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România. ”Mai sunt multe alte alegeri de făcut”
Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România

Actrița Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, a explicat dacă s-a gândit vreodată serios să plece din România împreună cu familia sa.

Dana Rogoz a devenit mămică pentru a doua oară în luna mai a anului 2020. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit numele Lia Elena.

Dana Rogoz mai are un băiețel, Vlad, din mariajul cu regizorul Radu Dragomir. Acesta din urmă mai are un copil dintr-o căsnicie anterioară.

Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva, Dana Rogoz a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată serios să plece din țară împreună cu familia sa.

Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România. ”Au fost doar gânduri, proiecții”

”Nu am vorbit niciodată foarte serios, ci au fost doar gânduri, proiecții. (…) Un fel de „ce ar fi dacă?”. Dar pentru copii, dacă ei ar avea nevoie la un moment dat de un serviciu medical anume, Doamne ferește!, ori dacă ar avea un talent excepțional într-un domeniu, care nu ar putea fi valorificat la maximum în țară, normal că am face această mutare”, a explicat Dana Rogoz.

”Dar, pe de altă parte, nu suntem nici genul de părinți care văd viitorul copiilor lor exclusiv în străinătate. Vedem cum ne poartă viața, mai sunt multe alte alegeri de făcut pentru ei, în fiecare zi…”, a mai spus artista.

FLASH NEWS Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui William și Kate din Londra
13:19
Alertă de securitate la Palatul Kensington. Un bărbat a încercat să pătrundă de două ori în casa lui William și Kate din Londra
SPORT Gabriela Ruse, DEBUT cu dreptul în Australia! Mai e puțin și începe Australian Open
12:53
Gabriela Ruse, DEBUT cu dreptul în Australia! Mai e puțin și începe Australian Open
JOBURI Mai mult de 17.000 de firme și-au întrerupt activitatea în primele 11 luni ale anului 2025
12:49
Mai mult de 17.000 de firme și-au întrerupt activitatea în primele 11 luni ale anului 2025
ULTIMA ORĂ Dronele ruseşti pare că s-au mutat la graniţa cu România. RO-Alert a semnalat o nouă prezenţă în zonă a dispozitivelor de atac
12:38
Dronele ruseşti pare că s-au mutat la graniţa cu România. RO-Alert a semnalat o nouă prezenţă în zonă a dispozitivelor de atac
ULTIMA ORĂ Radu Miruţă a aprobat misiuni de transport răniţi în explozia din Elveţia. De anul acesta, va prevedea şi bani în buget pentru situaţii neprevăzute
12:24
Radu Miruţă a aprobat misiuni de transport răniţi în explozia din Elveţia. De anul acesta, va prevedea şi bani în buget pentru situaţii neprevăzute
ACTUALITATE Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim 
12:20
Prima săptămână din ianuarie, decisivă în tradiția populară pentru evoluția financiară a întregului an. Unde greșim 

