Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România. ”Mai sunt multe alte alegeri de făcut”

Actrița Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, a explicat dacă s-a gândit vreodată serios să plece din România împreună cu familia sa.



Dana Rogoz a devenit mămică pentru a doua oară în luna mai a anului 2020. Vedeta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit numele Lia Elena.

Dana Rogoz mai are un băiețel, Vlad, din mariajul cu regizorul Radu Dragomir. Acesta din urmă mai are un copil dintr-o căsnicie anterioară.

Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva, Dana Rogoz a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată serios să plece din țară împreună cu familia sa.

Dana Rogoz, despre eventualitatea de a pleca din România. ”Au fost doar gânduri, proiecții”

”Nu am vorbit niciodată foarte serios, ci au fost doar gânduri, proiecții. (…) Un fel de „ce ar fi dacă?”. Dar pentru copii, dacă ei ar avea nevoie la un moment dat de un serviciu medical anume, Doamne ferește!, ori dacă ar avea un talent excepțional într-un domeniu, care nu ar putea fi valorificat la maximum în țară, normal că am face această mutare”, a explicat Dana Rogoz.

”Dar, pe de altă parte, nu suntem nici genul de părinți care văd viitorul copiilor lor exclusiv în străinătate. Vedem cum ne poartă viața, mai sunt multe alte alegeri de făcut pentru ei, în fiecare zi…”, a mai spus artista.