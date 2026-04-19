Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a organizat duminică o conferinţă de sector, urmată de câteva declaraţii pentru presă.

La eveniment au fost prezenţi şi secretarul partidului, Claudiu Manda, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, primarul Daniel Băluţă.

Edilul Sectorului 4 spune că va susţine demersurile partidului, de luni, 20 aprilie şi va opri parcursul premierului Ilie Bolojan.

Acesta se face vinovat, în opinia lui Băluţă, de actuala criză politică.

Ba mai mult, l-a comparat pe acesta cu celebrul domnitor Alexandru Lăpuşneanu.

„Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau Comportamentul lui Ilie Bolojan este similar cu al lui Alexandru lăpuşneanu Un asemenea comportament treie oprit. Cineva trebuie să-l opreaşcă pe dl Bolojan cpentru că duce România în gard”, a spus Băluţă.

