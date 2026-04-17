Claudiu Manda, secretarul general al PSD afirmă că toate scenariile privind motivațiile social-democraților pentru atacul final de luni la Premieul Bolojan sunt false. Manda a confirmat public scenariul pregătit de social-democrați pentru perioada imediat următoare votului din ședința conducerii partidului peste două zile. Manda îi acuză pe liberali de disperare în așteptarea cutremurului politic iminent.

Pe 20 aprilie, va avea loc consultarea internă decisivă cu privire la viitorul coaliției și susținerea acordată premierului Ilie Bolojan. „Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan”, afirm[ Manda.

Fels, fals, fals

Văzând semnalele acestea, îmi dau seama cât de mare e disperare și, cumva, dacă vreți, și lipsa de susținere, că altfel n-ar exista chestia asta, pentru că am auzit:

PSD-ul renunță la funcția de prim-ministru numai ca să poată să îl schimbe pe Bologan. Fals.

PSD-ul va renunța și la niște ministere pentru USR, tot ca să poată să ducă la capăt acest demers. Fals.

PSD-ul dorește să iasă de la guvernare pentru că este împins de baroni. Fals.

PSD-ul nu va ieși de la guvernare pentru că primarii voi spune lui Sorin să nu iasă acolo.

Toate lucrurile sunt absolut false.

Când vedem poziționări de genul ăsta, ne dăm seama că trebuie să facem exact invers. Sau ne dăm seama că ceea ce facem facem bine pentru România, nu numai pentru publicul nostru.

Și noi vom continua această demers de consultare, o decizie pe care o implementăm, încheie Claudiu Manda postarea.

