Claudiu Manda, secretarul general al PSD afirmă că toate scenariile privind motivațiile social-democraților pentru atacul final de luni la Premieul Bolojan sunt false. Manda a confirmat public scenariul pregătit de social-democrați pentru perioada imediat următoare votului din ședința conducerii partidului peste două zile. Manda îi acuză pe liberali de disperare în așteptarea cutremurului politic iminent.
Pe 20 aprilie, va avea loc consultarea internă decisivă cu privire la viitorul coaliției și susținerea acordată premierului Ilie Bolojan.
„Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan”, afirm[ Manda.
Văzând semnalele acestea, îmi dau seama cât de mare e disperare și, cumva, dacă vreți, și lipsa de susținere, că altfel n-ar exista chestia asta, pentru că am auzit:
Când vedem poziționări de genul ăsta, ne dăm seama că trebuie să facem exact invers. Sau ne dăm seama că ceea ce facem facem bine pentru România, nu numai pentru publicul nostru.
Și noi vom continua această demers de consultare, o decizie pe care o implementăm, încheie Claudiu Manda postarea.
