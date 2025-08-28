Daniel Băluță îi îndeamnă pe români să ia pachete de la nepalezi: „Sunt oameni care au și ei familii și copii în țările lor”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, joi, că îi îndeamnă pe români să ia pachete de la nepalezi, pentru că „sunt oameni deosebiți, care muncesc de dimineață până seara”.

„Îi vedeți, și vreau să le mulțumim. Sunt foarte mulți care lucrează pe acest șantier. Ei lucrează pentru români și le mulțumesc pentru asta (…) Eu îi îndemn pe români să ia pachete de le nepalezi. Sunt oameni ca și noi. Sunt oameni deosebiți, care muncesc de dimineață până seara, sunt oameni care au și ei familii și copii în țările lor și trebuie să apreciem din tot sufletul munca pe care o fac”, a declarat, joi, Daniel Băluță.

Deputat: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

Declarațiile primarului vin în contextul scandalului declanșat de postarea controversată a deputatului Dan Tanasă.

Pe 19 august, Dan Tanasă a postat pe Facebook:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”.