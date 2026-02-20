Prima pagină » Actualitate » Capcană în trafic pentru șoferi. Greșeala care aduce o amendă de până la 4.000 de lei

Capcană în trafic pentru șoferi. Greșeala care aduce o amendă de până la 4.000 de lei

20 feb. 2026, 15:09, Actualitate
Capcană în trafic pentru șoferi. O greșeală ar putea să aducă o amendă de până la 4.000 de lei. Atunci când pornești la drum cu mașina, trebuie să te asiguri că zăpada este îndepărtată de pe plafon și că ai vizibilitate optimă.

Vremea rea ar putea pune piedici șoferilor, în trafic. Vizibilitatea redusă, carosabilul umed sau înghețat, precum și alte condiții meteorologice extreme pot reprezenta factorii în urma cărora se produc accidente. Altfel, tot iarna, accidentele pot fi provocate și din cauza celor care circulă cu mașinile necurățate de zăpadă.

Parbrizul mașinii, platfonul, precum și numerele de înmatriculare trebuie să fie curățate cu simț de răspundere, înainte de a porni la drum. În cazul în care zăpada nu este curățată, de pildă, de pe plafonul mașinii, atunci aceasta riscă să se desprindă în mers și să ajungă pe parbrizul autoturismului din spate.

„Însă pericolul nu este doar desprinderea acestor elemente de zăpadă sau gheață care constituie contravenție, ci și de răspunderea ulterioară, pentru că au fost situații în care au rezultat accidente rutiere soldate cu victime omenești, ceea ce reprezintă, din punct de vedere juridic, întocmirea unui dosar penal și cercetarea ulterioară cu răspunderea juridică”, a transmis Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Autoturismul trebuie să fie curățat cu simț de răspundere, înainte de a pleca la drum / foto: Shutterstock

Amendă dacă vei circula cu plafonul mașinii înzăpezit

În ultimele zile, după ce s-a depus un strat consistent de zăpadă în București și în mai multe orașe din țară, unii dintre șoferii care au pornit la drum nu au deszăpezit corespunzător mașinile. Din acest motiv au existat și diverse incidente.

„Dacă nu se dă zăpada jos de pe ea, fiind cum a fost şi la mine ieri, de vreo zece centimetri, riscă să-ţi vină în timpul mersului pe parbriz, să nu mai vezi nimic. Am văzut că nu-i interesează. Aproape numai ochiul cât vede în faţă aici şi zăpadă şi pe parbrizul din faţă, şi pe sus. Deci, complet”, spun şoferii, arată Observatornews.ro.

Șoferii autoturismelor pot primi amenzi de până la 2.000 de lei, iar în cazul conducătorilor camioanelor, amenda este de până la 4.000 de lei.

Sursă foto: Shutterstock

