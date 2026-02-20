„O deplasare ratată. O Putere fără soluții” deste catalogată de Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR), participarea României la prima reuniune a Consiliului de Pace de la Washington.

„Deplasarea președintelui României la Washington, pentru a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, urmărită cu interes și speranță de milioane de români, s-a încheiat fără niciun rezultat concret pentru români și pentru România”, consideră cei de la AUR, prin liderul lor de opinie dan Dungaciu.

„Dimpotrivă. În loc să consolideze parteneriatul strategic româno-american și poziția țării noastre la nivel internațional, această deplasare a confirmat, în mod plenar, pierderea relevanței internaționale a României sub actuala conducere politică. Încă de la început, vizita a fost marcată de improvizație, ezitare și lipsă de coerență diplomatică. După refuzuri inițiale și încercări stângace de a repara relația cu administrația americană, președintele României a obținut permisiunea Bruxelles-ului de a pleca în America, dar a ajuns la Washington într-o postură incompatibilă cu statutul său. Prezentarea într-o formulă lipsită de substanță – un președinte în calitate de „observator”! – a transmis un semnal de slăbiciune și de marginalizare. Simbolic și concret, locul ocupat de președintele României — în penultimul rând, la margine — a reflectat locul în care a ajuns România în arhitectura relațiilor strategice.”

Dungaciu remarcă şi lipsa unor elemente care ar fi dat greutate vizitei preşdintelui României în SUA.

„Nu a existat nicio întrevedere bilaterală cu președintele Statelor Unite, în marja reuniunii. Nu a existat nici măcar o fotografie oficială comună, niciun moment în care cei doi șefi de stat să își strângă mâna, să privească amândoi la aparatul de fotografiat și să transmită un semnal clar către cele două popoare și către comunitatea internațională privind soliditatea parteneriatului strategic româno-american. Niciun lider american important prezent la reuniune (președintele Trump, vicepreședintele Vance, secretarul de stat Rubio) nu i-a acordat președintelui României nici măcar privilegiul unei fotografii oficiale. Lipsa unei fotografii oficiale este un mesaj politic clar și evident. În schimb, au apărut imagini neoficiale, „fotografii furate”, cadre surprinse din unghiuri secundare, tentative evidente și stânjenitoare de a crea aparența unei apropieri care, în realitate, nu a existat. Președintele României a fost pus într-o situație umilitoare, într-o postură de inferioritate diplomatică, care nu reflectă nici potențialul, nici drepturile și nici importanța strategică a statului român. Privind întreaga desfășurare a deplasării și „atenția” care i-a fost acordată președintelui Dan, ipoteza unei „greșeli” sau „scăpări” a președintelui Donald Trump, când a folosit apelativul „prim-ministru” la adresa președintelui Nicușor Dan, nu se susține întru totul”, mai spun cei de la AUR.

Şi confuziile asupra titulaturii preşedintelui român de către liderul de la Casa Albă, precum şi gafele lui Nicuşor Dan sunt taxate de către liderul de opinie al AUR.

„La fel de grav a fost și conținutul intervenției oficiale. În cele două minute și nouă secunde pe care le-a avut la dispoziție, președintele României nu a reușit să transmită niciun mesaj strategic major. A vorbit, din postura de președinte-observator, despre „tehnicalități”, a fost „pragmatic” acolo unde nu trebuia să fie. Este președintele României, nu premierul, este șeful Armatei Române, este liderul și posesorul viziunii strategice a țării noastre! Sau așa ar trebui să fie! Președintele Dan nu a vorbit despre rolul României ca furnizor de securitate în Orientul Mijlociu, despre zecile de mii de cetățeni români din regiune, despre tradiția amplă a României ca jucător în regiune, furnizor de soluții, despre ambiția României de a translata parteneriatul strategic româno-american și în Orientul Mijlociu”, mai transmite AUR.

