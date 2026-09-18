Daniel Băluță, reacție după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: ”Ridică semne serioase de întrebare”

Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, reacționează după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Social-democratul susține că alegerea făcută de președintele Nicușor Dan ”ridică semne serioase de întrebare” și își construiește mesajul în jurul dificultăților economice cu care, afirmă el, se confruntă tot mai multe familii. Siegfried Mureșan a fost desemnat joi, 17 septembrie, după consultările de la Palatul Cotroceni.

”Ca președinte al PSD București și ca primar al Sectorului 4, văd în fiecare zi ce înseamnă, pentru oameni, un trai tot mai greu. Vorbesc cu părinți care își calculează fiecare cheltuială, cu pensionari care se uită de două ori la preț înainte să cumpere ceva, cu familii care muncesc din greu, dar pentru care banii ajung tot mai greu până la sfârșitul lunii”, afirmă Băluță.

Liderul PSD București susține că problemele pe care le întâlnește în Capitală sunt reprezentative pentru situația din întreaga țară. Daniel Băluță insistă asupra serviciilor publice și a siguranței economice, susținând că acestea ar trebui să reprezinte prioritățile viitorului Executiv.

”Asta este realitatea Bucureștiului și asta este realitatea României. Oamenii nu trăiesc din explicații și promisiuni. Ei vor să știe că școala copilului lor este bună, că blocul în care locuiesc este sigur și reabilitat, că spitalul funcționează, că transportul merge, că au un loc de muncă”, afirmă edilul Sectorului 4.

”România are nevoie acum de o conducere puternică, asumată, care să știe ce are de făcut din prima zi”

Primarul invocă apoi experiența sa administrativă din Sectorul 4 pentru a argumenta că aceeași abordare ar trebui aplicată și la nivel guvernamental. Băluță susține că viitorul guvern ar trebui să se concentreze pe locurile de muncă, investiții și funcționarea serviciilor publice.

”În Sectorul 4 am învățat că, atunci când apare o problemă, nu ai voie să te ascunzi în spatele explicațiilor ci trebuie să cauți soluții și să te apuci de treabă. Asta înseamnă administrație și asta trebuie să însemne și guvernarea unei țări. De aceea, desemnarea lui Siegfried Mureșan ridică semne serioase de întrebare.

România are nevoie acum de o conducere puternică, asumată, care să știe ce are de făcut din prima zi. Bucureștenii și toți românii au nevoie de locuri de muncă sigure, de investiții, de școli și spitale care funcționează, de un stat care să fie de partea lor și de un guvern care să le redea siguranța că pot munci și își pot crește copiii, aici, acasă”, susține Băluță.

Mesajul liderului PSD București vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a explicat că Mureșan a fost persoana care a beneficiat de cele mai multe opțiuni exprimate de partide la consultările de la Cotroceni și a invocat experiența acestuia în Parlamentul European.