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Victor Ponta îl ironizează pe Mureșan. „Păi, ce făcuși, mă, Siegfried-Zelenski? În 24 de ore te-ai răzgândit și vrei voturile PSD-Rusia?”

Victor Ponta îl ironizează pe Mureșan. „Păi, ce făcuși, mă, Siegfried-Zelenski? În 24 de ore te-ai răzgândit și vrei voturile PSD-Rusia?”
Victor Ponta îl ironizează pe Mureșan
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Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier i-a luat pe mulți prin surprindere. Victor Ponta, în schimb, nu înțelege dualitatea europarlamentarului liberal, care acum este pregătit să primească sprijin de la PSD, după ce, înaintea nominalizării, respingea orice formă de colaborare cu parlamentarii social-democrați.

Postând pe Facebook, Victor Ponta îl întreabă pe Siegfried Mureșan de ce s-a răzgândit în numai 24 de ore.

Siegfried Mureșan, alegerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Siegfried Mureșan, alegerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier / foto: Mediafax

Ponta: „Cum rămâne, mă, Siegfried, cu principiile?

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Ieri (n.r. – miercuri), 16 septembrie, iese Siegfried Mureșan și anunță că PSD este un fel de Rusie (Grindeanu = Putin), iar el, Siegfried, este un Zelenski penelist neînfricat; și că orice colaborare a sa cu PSD și Grindeanu ar fi ca și când Zelenski ar da mâna cu Putin.

Astăzi (n.r. – joi), 17 septembrie, la doar o zi distanță, fiind desemnat candidat la funcția de prim-ministru, același Siegfried îi roagă pe pesediști să-l voteze, promițând că și el, împreună cu PNL și USR, îl va vota pe Grindeanu, dar în 2027!

Păi, ce făcuși, mă, Siegfried Zelenski? În 24 de ore te-ai răzgândit și vrei voturile PSD-Rusia? Și te juri că îl votezi anul viitor pe Grindeanu-Putin?

Între timp, 11 «bucăți» de parlamentari, foști membri POT, SOS, AUR și PSD, numiți de Siegfried & Propaganda «extremiști și putiniști», au fost «botezați» într-o singură zi și au devenit imediat liberali și proeuropeni.

Păi, și cum rămâne, mă, Siegfried, cu principiile? Știu că la «foci» ține orice pește stricat, dar față de oameni chiar nu-ți este rușine?”, a comentat Victor Ponta schimbarea de atitudine a europarlamentarului liberal.

Silviu Predoiu: „România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles”

Și Silviu Predoiu, fost șef al SIE, s-a arătat neîncrezător în varianta aleasă de Nicușor Dan. În opinia sa, Siegfried Mureșan trebuie să recurgă, numaidecât, la un gest dacă vrea să câștige voturile parlamentarilor români.

Concret, Predoiu îi cere să demisioneze din Parlamentul European. „România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles”, susține fostul șef al SIE.

„Personal, nu cred că domnul Siegfried Mureșan poate reprezenta soluția pentru criza noastră guvernamentală. Si sunt convins că sunt mulți ca mine. Dar, dacă, totuși, vrea să încerce să ne convingă, domnul Mureșan ar trebui să facă un gest simplu: să demisioneze ACUM din Parlamentul European.

După bâlba cu «am nevoie de timp de gândire», deși era candidatul PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier încă din 26 iunie, nu mai este loc pentru ambiguități. România nu poate fi condusă cu plasa de siguranță de la Bruxelles. Altfel, joaca de-a premierul desemnat pare mai degrabă un exercițiu de imagine și un rând nou în CV decât asumarea reală a unei responsabilități”, a scris Predoiu pe Facebook.

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