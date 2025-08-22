Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a adus lămuriri legate de declarația sa de la Timișoara, atunci când i-a spus unui student afectat de tăierile de burse că „dacă ar fi în locul său, și-ar lua un job part-time.” Ministrul Educației a fost întrebat într-un podcast dacă și el a lucrat în timpul facultății, pe vremea când era student. Oficialul a recunoscut că nu a fost angajat în timpul anilor de studiu, fiind susținut de părinți.

O analiză ANOSR arată că peste 44.000 de studenți pierd bursele, iar impactul asupra deficitului bugetar este de doar 0,2%. Alianța organizațiilor studențești cere Guvernului burse acordate 12 luni pe an, majorarea fondului și reincluderea studenților de la taxă.

„N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time fiindcă am fost susținut de părinți”, a precizat ministrul la podcastul Discuții cu Gojira.

„Știu foarte mulți studenți în spațiul vestic care fac acest lucru”

Ministrul a adus explicații în cadrul podcastului, privind răspunsul său dat studentului de la Timișoara, încercând să lămurească situația care a stârnit controverse aprinse în spațiul public, mai ales în rândul studenților.

„Unu: aș merge la departament la facultate și să întreb dacă nu pot să mă susțină prin diverse mecanisme pe care le au sau pe care o să le creeze. Doi: m-aș implica în diverse proiecte de cercetare care există în specializarea în care eu mă aflu. Și trei – mi-aș căuta un job part-time, fiindcă știu foarte mulți studenți în spațiul vestic care fac acest lucru.”

După întâlnirea lui Daniel David cu studenții, aceștia au ieșit în stradă la Timișoara, pentru a semnala faptul că „studenții nu acceptă lipsa unui dialog deschis, transparent și fundamentat pe date ce ilustrează situația reală în care se află studenții.”

