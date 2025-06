Examenul de Bacalaureat din 2025 a reliefat încă o realitate tristă din peisajul învățământului românesc, și anume faptul că în acest an s-a înregistrat cel mai mic număr de absolvenți înscriși la „examenul maturității” din ultimii cel puțin 20 de ani. Aproape un sfert dintre elevii care au început clasa a XII-a în septembrie 2024 nu au ajuns la examenele din această săptămână. Mai exact, doar 94.400 de elevi din promoția curentă s-au înscris la examenul de Bacalaureat 2025, potrivit unei estimări de la Ministerul Educației și Cercetării.

Ovidiu Pânișoară, directorul Departamentului de Formare a Profesorilor de la Universitatea din București, susține, într-un interviu pentru Gândul, că situația din acest an nu este cu mult diferită de ceea ce s-a întâmplat în anii precedenți, când tendința a fost una de scădere a elevilor din sistem care au susținut Bacalaureatul.

Printre motivele care duc, an de an, la o astfel de situație se numără, potrivit expertului, și faptul că „școala vieții”, cu tot ceea ce implică ea, a ajuns să fie mult mai atractivă decât școala în sine.

Ovidiu Pânișoară a explicat și de ce absența de la Bacalaureat a unui procent mare de elevi are repercusiuni grave și directe asupra numărului de absolvenți din învățământul universitar. Asistăm, așadar, explică specialistul, la un adevărat lanț al slăbiciunilor, iar efectele se văd direct la „firul ierbii”, adică în modul în care evoluează realitățile din școala românească.

„Sunt mai multe nuanțe aici. În primul rând, proporția celor care nu s-au înscris la Bacalaureatul din acest an nu este neapărat cu mult diferită față de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Vorbim de un număr mai mare de oameni, dar nu neapărat la nivel de proporție. Este o cifră care nu se regăsește doar în acest an, s-a întâmplat, mai mult sau mai puțin, în ultimii ani. Deci putem vorbi despre o tendință care este negativă, nu neapărat definitorie anul acesta.

Acest lucru este, într-adevăr, îngrijorător, mai ales că noi avem o proporție foarte mică, o parte cu Uniunea Europeană, de absolvenți de învățământ superior. Adică, dacă nu ai bacalaureatul, nu poți să accezi în învățământul superior. Este clar că este un bulgăre de zăpadă care se tot rostogolește, crește în intensitate și afectează nu doar simplu fapt că nu s-a dat Bacalaureatul, ci și ceea ce urmează după. Afectează și alte elemente unde stăm pe minus, comparativ cu Uniunea Europeană”, a spus expertul în educație.

Ovidiu Pânișoară a vorbit, în tot acest context, și despre ideea neînțeleasă de reformă din învățământul românesc, dar și despre sistemul de predare-învățare care nu s-a raportat niciodată la realitățile din educație și la elevul de astăzi, într-o lume în care digitalizarea a schimbat paradigma școlii.

„Avem de-a face cu un mod în care tot ceea ce a însemnat reformă în învățământ în ultimii cel puțin 15 ani s-a concentrat pe elementele vizibile, ignorându-le pe cele mai puțin vizibile, dar care se influențează cel mai mult. Toată lumea s-a concentrat să schimbe forma de Bacalaureat, să schimbe Evaluarea Națională. De fiecare dată, ne-am focalizat pe consecința sistemului și am schimbat consecința, în loc să schimbăm elementele care au produs consecința.

Este ca și când ai da același costum, croit acum 10 ani pe măsurile unei persoane – dar persoana între timp s-a schimbat sau a apărut o altă persoană, mai înaltă, mai scundă, mai solidă, mai slabă. Nu contează, important este că acea croială nu se mai potrivește. Într-adevăr, generația digitală este diferită prin faptul că trăiește în lumea tehnologică, având un alt mod de a aborda realitatea. Toate aceste elemente ar trebui să ne pună pe gânduri în momentul în care educăm acești tineri. Ar trebui să venim cu un mod diferit de a face școală, astfel încâ să putem scoate maximul din elevii de astăzi”, a mai spus expertul.

Ovidiu Pânișoară recunoaște că există o ruptură între modul în care ne dorim ca tinerii noștri să învețe, fără să ne punem întrebarea cum învață concret aceștia și ce ar trebui să schimbăm pentru ca ei să se poată integra și să se raporteze, într-un mod pozitiv, la ideea de școală.

„Mă întorc pe zona de predare-învățare, pentru că toate reformele au ocolit această zonă. Avem planuri-cadru, vrem să schimbăm discipline, dar important este ce se face în interiorul acelei discipline. Noi am rămas pe un model pe de-o parte bazat mult pe zona de teoretizare, iar elevul zilei de astăzi este mai apropiat de modul în care era văzut adultul în trecut – și anume este mult mai plagmatic în a învăța ceva care-i este necesar.

El vrea să înțeleagă utilitatea unei informații, nu mai învață pentru viitor. Ar trebui să punem mai mult accent pe aplicabilitatea informației acumulate, dar pentru asta trebuie să umblu la programă, să o aerisesc, să o focalizez pe câteva informații importante la care trebuie să am timp de metabolizare, trebuie să am timp să construiesc. De multe ori, copiii se duc la școală și nu înțeleg ceea ce învață. Sau învață pe de rost, iar în cazul în care înțeleg o informație, nu știu ce să facă cu ea, nu știu să o aplice.

În momentul în care înveți ceva într-un mod conștient, școala devine atractivă, este plăcut să înveți. În momentul în care înveți mecanic, școala devine neplăcută. Și mă întorc la modul în care este construită programa. Când înveți mult într-un timp scurt, nu se poate folosi decât învățarea mecanică. Profesorul predă la foc automat. Asta nu are cum să fie o școală atractivă. Înainte, școala era mai focalizată pe lucrurile esențiale, se făceau mai multe elemente aplicative, prin care înțelegeai de ce ai nevoie de acele informații.

Profesorul Ovidiu Pânișoară mărturisește franc că nu-și spune speranța că planurile-cadru ar putea schimba fața școlii românești. Mai mult, acesta este reticent că fără o analiză clară și aplicată pe tot ceea ce reprezintă cu adevărat elevul de astăzi vom avea parte de schimbări concrete în învățământul românesc.

„Nu, nu cred asta (n.r. – că planurile cadru sunt leac pentru educație) până nu o să văd că aceste planuri-cadru au fost construite exact pe o analiză foarte clară, care să aibă în spate cercetări privind profilul elevului de astăzi. Sunt construite pe modul în care gândesc copiii astăzi? Vin ele ca o rezolvare a unei situații sau sunt construite de trei-patru specialiști care s-au gândit ei să mai adauge sau să mai scoată o disciplină, pentru că așa ar suna interesant.

Poate că și acești specialiști – dacă este să fiu cinstit, nu știu care sunt aceștia – ar trebui să iasă în față, să-și asume succesul sau insuccesul unor generații. Aici nu ne mai jucăm. În momentul când faci o reformă, trebuie să-ți asumi și cu cât îți asumi mai mult un lucru care este făcut pe persoană fizică – adică te-ai apucat să tai și să modifici ceva, fără să ai justificarea unor cercetări din spate -, atunci da, chiar trebuie să-ți asumi. Și aici nu mă refer la decidentul de minister, nu mă refer la ministru, mă refer la specialistul care crede că poate să construiască și să facă ceva dintr-un cabinet, aflat undeva într-un turn de fildeș, fără să ia măsurile școlii reale, care se întâmplă la firul ierbii”, a conchis profesorul Ovidiu Pânișoară.

Planurile-cadru pentru învățământul liceal vor fi puse în consultare săptămâna viitoare, a anunțat, joi, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

„Planurile-cadru am fi putut să le dăm drumul în această săptămână, așa cum am anunțat. Nu am promis dar am anunțat este drept, însă ne-am răzgândit – ca să spun direct – pentru motivul că n-am vrut să interferăm cu examenul de Bacalaureat. Nu am vrut să avem în spațiul public două tipuri de discuții. Am preferat să ne focalizăm pe Bacalaureat și săptămâna viitoare vom pune în consultare și planurile-cadru pentru învățământul liceal”, a transmis ministrul Educației, pe Facebook.