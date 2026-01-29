Daniel Pavel, despre gelozia în cuplu. ”Nu escaladează niciodată”

Prezentatorul de televiziune Daniel Pavel a făcut declarații despre gelozia în cuplu. Acesta este căsătorit cu Ana Maria Pop.

Daniel Pavel este prezentatorul show-ului ”Desafio: Aventura”, de la Pro TV.

În plan personal, Daniel Pavel este tatăl unui băiat care se numește Antoniu-Constantin. Daniel Pavel locuiește de mulți ani în Austria, la Viena. Daniel Pavel formează o familie cu Ana Maria Pop. Acesta a vorbit despre gelozia în cuplu într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Daniel Pavel, despre gelozia în cuplu. ”Eu am o doză de gelozie controlată, sănătoasă, necesară”

”Ana nu este genul de persoană care să creeze nesiguranță sau neîncredere, însă există, desigur, acel „spirit de joc” care face parte din farmecul fiecăruia dintre noi. Fiind actriță, pe lângă faptul că este avocat, știe să se joace, să condimenteze lucrurile și să păstreze mereu prospețimea în relație. Tocmai de aceea nu ne plictisim niciodată. Când apar admiratorii, vorbim deschis despre asta. Uneori îi văd și eu, alteori sunt în online și mi-i arată ea. Recunosc, sunt fascinanți. Din punct de vedere al creativității, fanele „din umbră” sunt mult mai inventive decât bărbații – mult mai subtile, mai elaborate”, a declarat Daniel Pavel.

”Bărbații, în general, sunt mai direcți, mai grosieri. Admirația există din plin, așa cum se întâmplă cu orice persoană publică, mai ales cu femeile tinere, care sunt mereu expuse presiunii publice și atenției constante. Eu am o doză de gelozie controlată, sănătoasă, necesară, dar care nu escaladează niciodată. Am autocontrol, la fel și ea, iar între noi există un echilibru foarte bun. Până la urmă, admirația și atracția sunt energii care există în lume și e bine că există – sunt semne că suntem vii, că avem puls și inimă care bate”, a adăugat prezentatorul TV.