Ce a mâncat Daniel Pavel în Thailanda, unde a filmat ”Desafio: Aventura”. ”De mi-au ieșit pe ochi”

Daniel Pavel a explicat ce a mâncat în Thailanda, acolo unde au avut loc filmările pentru show-ul ”Desafio: Aventura”, pe care îl prezintă la Pro TV.



Daniel Pavel este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al emisiunii ”Survivor România”. Acesta a moderat show-urile respective atât la Kanal D, cât și la Pro TV. Acum, daniel Pavel are un nou proiect la Pro TV – ”Desafio: Aventura”.

În plan personal, Daniel Pavel este tatăl unui băiat care se numește Antoniu-Constantin. Daniel Pavel locuiește de mulți ani în Austria, la Viena. Daniel Pavel formează o familie cu Ana Maria Pop.

Daniel Pavel a dezvăluit, pentru revista Unica, ce preparate a consumat pe durata filmărilor din Thailanda pentru show-ul ”Desafio: Aventura”.

Ce a mâncat Daniel Pavel în Thailanda, unde a filmat ”Desafio: Aventura”. ”O mână de orez, încât am înțeles cu adevărat supraviețuirea”

”Am mâncat fructe de mare de mi-au ieșit pe ochi, dar în sensul cel mai frumos. Adică am avut o mâncare la comun, de popotă, toată lumea, dar vreau să spun că am mâncat atât de puțin.. o mână de orez, încât am înțeles cu adevărat supraviețuirea, ca pe set, știi? Pentru că eram atent să nu mănânc picant, ei mănâncă mult picant. Și asta a fost. (…) Aproape deloc, pentru că avea efecte și efectele nu sunt bune la filmări zilnice, că nu te poți reface. Când practic tu ai orele tale de liniște, sunt orele de somn”, a explicat Daniel Pavel.

Prezentatorul a mai spus că e foarte atent la alimentație atunci când are filmări:

”Da, total, pentru că trebuie să livrezi… Tu știi cum e, se dă rec, sunt o linie de camere, o dronă, două macarale ”Nea Dane, bagă”. Și în momentul ăla, n-ai cum să spui „stați un pic, am o indispoziție”. N-are nimeni timp de indispoziție”.