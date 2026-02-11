Dans la bară la 5.834 m altitudine. Recordul unei australience

Fionna Caffin, o australiancă în vârstă de 57 de ani, a dansat la bară la 5.834 de metri altitudine.

Demonstrația de dans la bară la mare înălțime a avut loc pe vulcanul Sairecabur din Chile, acolo unde australianca și cei doi ghizi ai săi au transportat tot echipamentul de care aceasta avea nevoie. Provocarea a fost una mare, dat fiind că aerul era rarefiat și era foarte frig.

”Vulcanul era deja la peste 5.500 de metri, aerul era rarefiat și era foarte frig. La acea altitudine trebuie să mergi extrem de încet, dacă nu ești complet aclimatizat. Petrecusem o săptămână aclimatizându-mă treptat, dar tot a fost extrem de greu. Mă întrebam dacă voi ajunge sus, darămite să mai și dansez, în timp ce Max și Christian înaintau fără probleme”, a povestit Fiona Caffin, citată de click.ro.

Australianca a intrat în Cartea Recordurilor cu această performanță realizată la 5.834 de metri altitudine.

Fiona Caffin s-a apucat de dansul la bară la vârsta de 51 de ani, ca hobby, pentru că își dorea să găsească o formă de a face mișcare care să îi placă. Ulterior, totul s-a transformat într-o adevărată pasiune.

Australianca a mărturisit că dansul la bară a ajutat-o și să îi accepte propriul corp.