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Protestul fermierilor din București în ochii presei internaționale. Ce au scris publicațiile străine despre evenimentele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor din București în ochii presei internaționale. Ce au scris publicațiile străine despre evenimentele din Piața Victoriei
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Protestul fermierilor și ciobanilor din Piața Victoriei a fost relatat de mai multe publicații internaționale, în special escaladarea rapidă a violențelor și nemulțumirile profunde legate de reglementările europene privind exporturile de animale.

Multe publicații au pus accent pe ciocnirile directe dintre manifestanți și forțele de ordine și au oferit detalii despre modul în care s-a desfășurat intervenția jandarmilor.

Agenția France24 a prezentat în principal protestul ca fiind o inițiativă legitimă cu un caracter economic care a căpătat în scurt timp și o dimensiune politică. Aproximativ 2.000 de persoane au protestat în fața Guvernului de la București împotriva interdicției de export impusă de Uniunea Europeană din cauza bolilor la rumegătoare.

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Violențele au izbucnit după ce unii protestatari au început să arunce cu pietre și sticle asupra forțelor de ordine, care la rândul lor au răspuns cu gaze lacrimogene pentru a-i dispersa. Presa franceză subliniază faptul că unele dintre persoanele prezente în Piața Victoriei au scandat numele lui Călin Georgescu.

Agențiile globale precum Associated Press și Bloomberg au preluat rapid informațiile despre tensionarea atmosferei din Piața Victoriei și au subliniat în principal utilizarea gazelor lacrimogene de către jandarmi pentru a-i dispersa pe protestatari.

„În direct, în timp ce fermierii români protestează în fața sediului guvernului din București din cauza problemelor care afectează sectoarele zootehnic și agricol”, au transmis cei de la Associated Press.

Balkan Insight, o publicație care acoperă știri din Europa de Sud-Est, a relatat că protestul crescătorilor de oi a deviat violent după ce grupuri de manifestanți au forțat perimetrul de securitate instituit de jandarmi. Publicația a menționat și reacția politică de la București și a amintit că primarul Nicușor Dan a condamnat violențele și le-a catalogat drept „inacceptabile”.

Jurnaliștii străini nu s-au rezumat doar la prezentarea violențelor, ci au încercat să explice publicului internațional care sunt motivele din spatele furiei fermierilor. Presa internațională a subliniat că principalul factor declanșator este restricția dură impusă asupra exporturilor de animale vii din cauza focarelor de variolă și pestă porcină, dar și uciderea preventivă a animalelor.

S-a menționat, de asemenea, despre modul în care măsurile stringente de siguranță alimentară și ideologia comerțului liber impusă de Uniunea Europeană intră în coliziune directă cu supraviețuirea economică a fermelor locale tradiționale. Agențiile au menționat și că, pe lângă blocajele de la export, oierii și fermierii români se plâng de ratele bancare sufocante și de prăbușirea prețurilor la cereale și lapte.

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