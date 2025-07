Dănuț Lupu, audiat într-un dosar de PROXENETISM și cămătărie. Tranzacție de 725.000 de euro între fostul fotbalist și un interlop cunoscut

Dănuț Lupu, fostul fotbalist al Generației de Aur, cunoscut pentru cariera la Dinamo și la echipa națională, a revenit în atenția publică din cauza unui scandal cu ramificații penale. Acesta a fost audiat în dosarul interlopului Gheorghiță Suvejanu, condamnat pentru proxenetism, camătă și spălare de bani.

Potrivit Mediafax, ancheta a scos la iveală că fostul sportive ar fi dat declarații false în legătură cu un presupus împrumut de peste 700.000 de euro acordat acestuia, bani pe care nu a putut să-i justifice prin venituri legale. Mai mult, anchetatorii nu exclud o legătură mai profundă între Dănuț Lupu și Suvejeanu, dincolo de preietenie, sugerând că între cei doi ar fi existat o colaborare de ordin economic, posibil camătă mascată. În interceptări, limbajul celor doi indică o relație bazată pe interese financiare.

Condamnat la închisoare într-un alt dosar, Dănuț Lupu a fost eliberat condiționat în luna aprilie a anului trecut, după ce Tribunalul București a dispus că se poate întoarce în libertate. Acesta executa o pedeapsă de 7 luni și 10 zile la Penitenciarul Rahova, pentru două cazuri de conducere fără permis. Însă trecutul său este marcat de episoade controversate încă din anii 80: arestări în Scoția și Grecia pentru furturi și alte incidente, probleme cu legea, chiar scandaluri financiare, cum a fost și cazul din 2005, când a fost prins cu 80.000 de euro nedeclarați, la Aeroportul Otopeni.

De data aceasta, numele său apare însă într-un dosar complex de proxenetism și infracțiuni financiare, fiind cercetat pentru declarații false legate de un împrumut fictive de 725.000 de euro, acordat interlopului Gheorghiță Suvejanu, originar din Galați, ca și fostul sportiv. Deoerece nu-și putea justifica averea, interlopul a invocate mai multe împrumuturi de la prieteni și rude, printre care și Dănuț Lupu, un amic vechi al său.

Conform sursei citate, Dănuț Lupu a fost cercetat în acest caz, pentru că ar fi oferit declarații mincinoase în legătură cu presupusul împrumut acordat lui Suvejanu. Astfel, organele fiscal au descoperit că, în perioadele relevante, veniturile sale erau extrem de modeste, în unele luni câștigând doar câteva sute de lei. Mai mult decât atât, Dănuț Lupu nu a putut să prezinte nicio dovadă clară a existenței economiilor sau a unor investiții menite să justifice o astfel de sumă dată cu împrumut.

S-a mai demonstrat că, în anul 2000, veniturile nete înregistrate oficial de acesta au fost de numai 534 de lei, iar în 2007 doar 2.445 lei, sume foarte mici pentru cineva care pretinde că ar fi acordat un împrumut de peste 700.000 de euro. Fostul fotbalist nu a reușit nici să demonstreze că ar fi strâns banii din perioada în care era jucător profesionist sau, ulterior, ca liber profesionist, așa cum motivase.

După o serie de audieri în fața anchetatorilor, Dănuț Lupu nu a mai putut să precizeze cuantumul exact al împrumuturilor, iar declarațiile sale s-au contrazis în privința sumei, uneori menționând 100.000 de euro, alteori 725.000 de euro.

„Este adevărat că de-a lungul timpului am împrumutat cu mai multe sume de bani pe domnul Suvejanu, care îmi este prieten de mai mulți ani. Împrumuturile au fost restituite. Îl cunosc pe C. V. R., asociatul meu. Domnul Suvejanu a împrumutat o sumă de bani pe domnul C. sumă care a fost restituită. Nu îmi amintesc dacă am intermediat rambursarea acestei sume”, a declarat Lupu.