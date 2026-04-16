Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”

Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid / Sursa FOTO: prosport.ro

Fost campion al României cu Rapid, în 1999, sub bagheta regretatului Mircea Lucescu, Dănuț Lupu (59 de ani) știe cine ar avea rezultate în Grant. În opinia sa, este omul potrivit să preia echipa de la Costel Gâlcă.

Despre actualul tehnician, Lupu este de părere că nu se potrivește stilului cerut în Giulești.

Lupu: „Nu e antrenorul de care are nevoie Rapidul”

Considerat unul dintre cei mai talentați mijlocași din istoria fotbalului românesc, Dănuț Lupu a comentat și declarațiile făcute de Alex Dobre. Cu toate că și el a fost un jucător capricios, Lupu este de părere că „vedeta” Rapidului a greșit grav față de colegi, dar mai ales față de antrenorul Costel Gâlcă.

Schimbat în minutul 60 al partidei cu FC Argeș, Dobre a refuzat să dea mâna cu restul colegilor aflați pe banca de rezerve. Ulterior, după meci, l-a atacat pe Gâlcă, afirmând că tactica sa nu îi pune în valoare calitățile.

„Nu cred că Gâlcă e antrenorul de care are nevoie Rapidul. E un antrenor foarte bun, foarte calm, dar Rapidul nu are nevoie de așa ceva.

Nu sunt mare prieten cu Șumudică, dar îl stimez pentru ce a făcut. Părerea mea e că, pe vremea lui, Rapid juca, dar nu avea rezultate. A venit undeva pe la mijlocul campionatului, dar echipa cu Șumudică juca. Acum nu joacă nimic. În sezonul viitor l-aș pune pe Șumi. I-aș da șansa să pregătească echipa de la începutul campionatului, să meargă în cantonament, să aibă timp să facă ceva”, a declarat Dănuț Lupu, potrivit digisport.ro.

Șumudică a stat pe banca Rapidului între august 2024 și iunie 2025. A plecat din cauza rezultatelor slabe și a atmosferei tensionate din vestiar.

„Cea mai oribilă declarație”

Despre Alex Dobre, căpitanul Rapidului, Dănuț Lupu a spus că astfel de afirmații nu se fac. Cel puțin, nu în public.

„Să spună «Nu pot să joc cum vrea antrenorul și o să plec!». E cea mai oribilă declarație pe care putea să o dea. Ăsta e antrenorul. Când juca bine, nu era tot el antrenor? Înseamnă că tu ai problemă, nu că tactica a schimbat-o antrenorul. Nu poți să te duci la antrenor și să îi spui «Domnul antrenor, eu nu pot să joc așa! Schimbă tactica!»”, a adăugat Dănuț Lupu.

