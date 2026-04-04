Marius Bilașco lasă CFR Cluj pentru Giulești! „Regăsesc Rapidul mai organizat”

Marius Bilaşco se întoarce în Giuleşti după 13 ani, de această dată într-un rol de conducere. Până acum s-a ocupat de scoutingul celor de la CFR Cluj.
Fostul atacant al Rapidului este noul director sportiv adjunct al clubului din Giulești.
“Mă bucur că am revenit la Rapid într-un moment atât de important. Regăsesc Rapidul mai organizat şi cu ambiţii mari. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipă şi au încurajat-o şi la bine şi la greu şi sunt convins ca o vor face cu la fel de multă pasiune ca şi până acum.
Am convingerea că băieţii şi staff-ul le vor răsplăti această susţinere. Doar împreună vom reuşi să obţinem performanțe! Hai, Rapid!”, a declarat Bilaşco într-un interviu pentru Rapid TV.
“Este adevărat. Chiar azi și-a rezolvat problemele și a plecat. A plecat la Rapid, de luni începe treaba. Bogdan Mara rămâne. Mai avem timp să ne gândim, deocamdată, până la vară, putem să așteptăm și noi, că nu e nicio problemă, și ne descurcăm”, a declarat Iuliu Mureşan.
Rapid a încheiat conturile, în urmă cu trei săptămâni, cu Daniel Sandu, care a demisionat pentru a ajunge la Toulouse. Sandu a lucrat la Rapid peste 4 ani, fiind şef al departamentului de scouting și recrutare, în perioada noiembrie 2021 – mai 2024.
Mesajul meu este că doar împreună vom reuși să obținem performanțe. Suporterii Rapidului au fost întotdeauna lângă echipă și au încurajat-o. Sunt convins că o vor face și de acum cu la fel de multă pasiune ca până acum. Am convingerea că băieții, echipa, staff-ul vor răsplăti această susținere, care face Rapidul extrem de puternic în meciurile de acasă
Marius Bilașco
