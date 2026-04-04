Marius Bilaşco se întoarce în Giuleşti după 13 ani, de această dată într-un rol de conducere. Până acum s-a ocupat de scoutingul celor de la CFR Cluj.

Fostul atacant al Rapidului este noul director sportiv adjunct al clubului din Giulești.

Marius Bilașco lasă CFR Cluj pentru Giulești! „Regăsesc Rapidul mai organizat”

“Mă bucur că am revenit la Rapid într-un moment atât de important. Regăsesc Rapidul mai organizat şi cu ambiţii mari. Suporterii au fost întotdeauna lângă echipă şi au încurajat-o şi la bine şi la greu şi sunt convins ca o vor face cu la fel de multă pasiune ca şi până acum.

Am convingerea că băieţii şi staff-ul le vor răsplăti această susţinere. Doar împreună vom reuşi să obţinem performanțe! Hai, Rapid!”, a declarat Bilaşco într-un interviu pentru Rapid TV.

“Este adevărat. Chiar azi și-a rezolvat problemele și a plecat. A plecat la Rapid, de luni începe treaba. Bogdan Mara rămâne. Mai avem timp să ne gândim, deocamdată, până la vară, putem să așteptăm și noi, că nu e nicio problemă, și ne descurcăm”, a declarat Iuliu Mureşan.

Rapid a încheiat conturile, în urmă cu trei săptămâni, cu Daniel Sandu, care a demisionat pentru a ajunge la Toulouse. Sandu a lucrat la Rapid peste 4 ani, fiind şef al departamentului de scouting și recrutare, în perioada noiembrie 2021 – mai 2024.

