Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase

Claudiu Crețu, directorul general al ELCEN, plasat sub control judiciar de către DNA, fiind acuzat de corupție, este om cu ștate vechi în administrația bucureșteană. Înainte să conducă Termocentrale București, Crețu a fost director și la Compania Termoenergetica (fostă RADET), iar înainte a fost și administrator special ELCEN. Pe de altă parte, Cristian Zamfiroi, director comercial, are o declarație de avere spectaculoasă.

Claudiu Crețu este susținut politic de PNL, iar pe ultima funcție a fost propulsat de Sebastian Burduja, fost ministrul al Energiei.

Crețu este de mulți ani în fruntea administrației bucureștene, pe domeniul energiei. El a făcut rocada de la Termoenergetica, unde era director, și a fost numit șef la ELCEN.

În ceea ce-l privește pe Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, director comercial, acuzat de luare de mită, aceasta are o declarație de avere de invidiat.

Zamfiroi are patru apartamente trecute în declarație (două moștenite, două cumpărate), ceasuri în valoare de 70 de mii de euro și „bijuterii și genți” în valoare de 20 de mii de euro. Acesta și-a trecut în declarație și banii obținuți ca dar de nuntă de către soția sa: 375.500 RON / 82.150 EURO / 22.800 USD. Ca director comercial la ELCEN, Zamfiroi a obținut în 2024 un salariu anual de 149.123 de lei.

Procurorii DNA au dispus punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a directorului general al ELCEN, Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, și a directorului comercial, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, acuzați de luare de mită și complicitate la luare de mită.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat marți, 9 septembrie 2025, că doi șefi ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN) sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție și au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, directorul general al companiei, este acuzat de două infracțiuni de luare de mită, iar Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, directorul comercial, de două infracțiuni de complicitate la luare de mită și una de luare de mită.

Anchetatorii susțin că, pe 1 iulie 2025, Crețu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul unei firme, pentru urgentarea unor plăți către societatea respectivă. Ulterior, pe 10 iulie, el ar fi pretins, tot prin același intermediar, 1.565.000 de euro de la administratorul unei alte companii, pentru o tranzacție imobiliară. În plus, pe 30 iulie, Zamfiroi ar fi solicitat 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor atribuții de serviciu.