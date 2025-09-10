Prima pagină » Actualitate » Șeful ELCEN și directorul comercial, puși sub acuzare de DNA pentru luare de MITĂ. Aceștia au interdicția de a-și exercita funcția

Șeful ELCEN și directorul comercial, puși sub acuzare de DNA pentru luare de MITĂ. Aceștia au interdicția de a-și exercita funcția

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
10 sept. 2025, 10:28, Actualitate
Șeful ELCEN și directorul comercial, puși sub acuzare de DNA pentru luare de MITĂ. Aceștia au interdicția de a-și exercita funcția
Foto: Facebook/DNA

Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, marți 9 septembrie, transmit surse judiciare pentru Gândul. Acesta are  interdicție de a-și exercita funcția. Directorul comercial a fost pus, de asemenea, sub control judiciar pentru luare de mită, cu interdicția de a-și exercita funcția, mai precizează aceleași surse.

Directorul Elcen, Claudiu Crețu, a fost audiat marți seară de DNA. Acesta este pus sub acuzare pentru doua infracțiuni de luare de mita, iar directorul comercial este acuzat de două fapte de complicitate la luare de mită și o faptă de luare de mita separat. Ancheta DNA vizează și suspecți de la mai multe societăți comerciale care au făcut contracte cu Elcen.

Procurorii au instituit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, în cazul directorului general Claudiu Crețu și a directorului Cornel Zamfiroi.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 09 septembrie 2025, față de inculpații:

CREŢU-SÂRBU CLAUDIU-IONUŢ, director general al Societății Comerciale Electrocentrale București S.A. (ELCEN București), cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită și

ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI-CORNEL, director comercial al Societății Comerciale Electrocentrale București S.A., cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la luare de mită și a unei infracțiuni de luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În data de 01 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ, în calitatea menționată anterior, ar fi primit prin intermediul complicelui său, Zamfiroi Cristian Andrei Cornel, în biroul unei societăți comerciale din Municipiul București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.

În data de 10 iulie 2025, inculpatul Creţu-Sârbu Claudiu-Ionuţ ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel, administratorului unei societăți comerciale suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.

În data de 30 iulie 2025, inculpatul Zamfiroi Cristian-Andrei-Cornel ar fi pretins administratorului unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu S.C. Electrocentrale București S.A., suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Pe perioada controlului judiciar cei doi inculpați trebuie să respecte următoarele obligaţii:
a) să se prezinte la sediul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, la judecătorul de drepturi și libertăți, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemați;
b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.
d) să nu părăsească teritoriul României;
e) să nu desfășoare activitatea de director în cadrul Electrocentrale București S.A. în exercitarea căreia au săvârșit faptele;
f) să nu se apropie de alţi participanţi la comiterea infractiunii, de martori ori experți sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nici o cale.
Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.
În dosar se mai efectuează cercetări și față de alte persoane pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție”, se arată în comunicatul DNA.

