Nicușor Dan, Nicușor Dan, Nicușor Dan… Legenda spune că dacă spui numele președintelui de 28 de ori, ai toate șansele să ajungi Primarul Capitalei. Cătălin Drulă își dorește atât de mult ca lumea să-l asocieze cu președintele, încât îi rostește numele chiar și de 3 ori pe minut în discursurile sale. Cu toate acestea, prin coaliție numele lui Cătălin Drulă nu prea se rostește deloc.

„Nicușor Dan” – noul slogan electoral al lui Cătălin Drulă

Se spune că atunci când sughiți, cineva te vorbește. Asta înseamnă că Nicușor Dan are crize zilnice de sughițat, întrucât Cătălin Drulă îl pomenește la fiecare minut, de fiecare dată când are un microfon în față.

Primul interviu: „Nicușor Dan” x 10

Invitat la un interviu la RFI, Cătălin Drulă a început să-și rostească obsesiv noul slogan.

„Despre asta s-a plâns şi Nicuşor Dan”, „200 de km ai lui Nicuşor Dan, de ţevi”, „am discutat acest proiect cu Nicuşor Dan”, „ştiu că Nicuşor Dan sprijină proiectul nostru”, „eu n-o să uit promisiunea pe care a făcut-o Nicuşor Dan”, „eu şi preşedintele Nicuşor Dan”, „mă bucur că Nicuşor Dan a fost specific” , sunt câteva dintre momentele în care preşedintele a fost adus în discuţie de Cătălin Drulă, la RFI, într-un interviu de nici 30 de minute.

Cătălin Drulă: Nicușor Dan, Nicușor Dan… Eu și Nicușor Dan

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a încheiat în forţă interviul despre candidatura şi sprijinul preşedintelui în acest proiect, deşi, iniţial, a spus că se bazează numai pe sprijinul bucureştenilor care-i vor da votul.

„Eu ştiu că am acest sprijin şi discutăm, şi analizăm, şi găsim soluţii la problemele Bucureştiului, nu de azi de ieri, eu şi preşedintele Nicuşor Dan, ce va face nu pot să vă spun”, a concluzionat Drulă.

Al doilea interviu: „Nicușor Dan” x 18

În conferinţa de presă de la Parlament, Cătălin Drulă s-a dezlănțuit. Numele preşedintelui a fost invocat de 18 ori, în doar 23 de minute şi 42 de secunde. Practic, cam la fiecare întrebare care i-a fost adresată.

„Este un proiect pe care l-am discutat cu preşedintele Nicuşor Dan”, „aşa cum a fost formulat de Nicuşor Dan”, „cât priveşte relaţia mea cu Nicuşor Dan”, „şi Nicuşor Dan a răspuns”, „nu mi-aş permite să discut cu preşedintele României”, „cum spunea şi Nicuşor Dan”, „şi eu am votat Nicuşor Dan în 2016”, a continuat Drulă cu Nicuşor Dan în sus şi-n jos.

De ce repetă Cătălin Drulă numele președintelui?

În contextul în care lupta la Capitală se anunță foarte strânsă, Cătălin Drulă mizează totul pe asocierea cu președintele. Deși candidatura lui nu stârnește mari emoții în mentalul colectiv, fostul șef USR e convins că Nicușor Dan este cartea lui câștigătoare.

„Am sprijinul preşedintelui şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”, a conchis optimist Cătălin Drulă

