Decizia care a schimbat radical viața unui cuplu de români. Au lăsat în urmă viața agitată a Capitalei pentru liniștea unui SAT din Sibiu

După opt ani petrecuți într-o garsonieră de 20 de metri pătrați, Andreea și Emanuel au lăsat în urmă agitația Bucureștiului pentru liniștea satului Nou Român din județul Sibiu, unde cei dou au cumpărat o casă din 1940, cu o curte de 2.000 de metri pătrați, pe care acum o renovează pas cu pas, înconjurați de splendoara munților Făgăraș.

După aproape un deceniu trăit în capitală, Andreea și Emanuel Gurău au decis să își schimbe radical viața și să se mute la sat. Originari din Țăndărei, județul Ialomița, cei doi s-au cunoscut în liceu și au urmat împreună drumul spre București pentru facultate și muncă.

În pandemie, în urmă cu cinci ani, au hotărât să lase în urmă viața urbană și au cumpărat o casă veche, din anul 1940, în satul Nou Român, județul Sibiu.

„Eu am 32 de ani, iar soțul are 31. Noi suntem din Ialomița, Țăndărei și ne știm din liceu. Ulterior, eu am plecat la București pentru facultate, iar soțul meu m-a urmat. Ideea noastră s-a concretizat în urmă cu cinci ani, în pandemie. Am stat în București aproximativ opt ani, unde ne-am cumpărat o garsonieră. Pentru noi a fost ce aveam nevoie la momentul respectiv, deși era destul de mică. Acum, am trecut de la 20 de metri pătrați, la o curte de 2.000 de metri pătrați și este minunat”, a povestit Andreea pentru Turnul Sfatului.

Casa are o suprafață de 200 de metri pătrați și a fost o alegere firească pentru Emanuel, care lucrează în domeniul construcțiilor și s-a ocupat de mare parte din lucrările de renovare. Imobilul dispune de trei dormitoare, o baie și o bucătărie, dar și de un beci întins pe întreaga suprafață a casei.

„Avem beci pe toată suprafața casei, iar pe câteva trepte urcăm la parter, pe o verandă din care vedem munții Făgăraș și mașinile care urcă și coboară pe Transfăgărășan. Avem trei camere decomandate, ne-am făcut baia într-o fostă cămară, într-un dormitor mai mic am făcut bucătăria, iar la intrare vrem să fie livingul”, a explicat Andreea.

Decizia de a renunța la viața din București și de a vinde garsoniera în care au locuit opt ani a fost una pe care tinerii nu o regretă. Spun că liniștea satului, frumusețea împrejurimilor și aerul curat al Sibiului le-au adus echilibrul pe care îl căutau.