Prima pagină » Actualitate » Decizia care a schimbat radical viața unui cuplu de români. Au lăsat în urmă viața agitată a Capitalei pentru liniștea unui SAT din Sibiu

Decizia care a schimbat radical viața unui cuplu de români. Au lăsat în urmă viața agitată a Capitalei pentru liniștea unui SAT din Sibiu

Denis Andrei
16 sept. 2025, 09:39, Actualitate
Decizia care a schimbat radical viața unui cuplu de români. Au lăsat în urmă viața agitată a Capitalei pentru liniștea unui SAT din Sibiu
Foto: Profimedia images - Imagine cu rol ilustrativ

După opt ani petrecuți într-o garsonieră de 20 de metri pătrați, Andreea și Emanuel au lăsat în urmă agitația Bucureștiului pentru liniștea satului Nou Român din județul Sibiu, unde cei dou au cumpărat o casă din 1940, cu o curte de 2.000 de metri pătrați, pe care acum o renovează pas cu pas, înconjurați de splendoara munților Făgăraș.

După aproape un deceniu trăit în capitală, Andreea și Emanuel Gurău au decis să își schimbe radical viața și să se mute la sat. Originari din Țăndărei, județul Ialomița, cei doi s-au cunoscut în liceu și au urmat împreună drumul spre București pentru facultate și muncă.

În pandemie, în urmă cu cinci ani, au hotărât să lase în urmă viața urbană și au cumpărat o casă veche, din anul 1940, în satul Nou Român, județul Sibiu.

„Eu am 32 de ani, iar soțul are 31. Noi suntem din Ialomița, Țăndărei și ne știm din liceu. Ulterior, eu am plecat la București pentru facultate, iar soțul meu m-a urmat.

Ideea noastră s-a concretizat în urmă cu cinci ani, în pandemie. Am stat în București aproximativ opt ani, unde ne-am cumpărat o garsonieră. Pentru noi a fost ce aveam nevoie la momentul respectiv, deși era destul de mică. Acum, am trecut de la 20 de metri pătrați, la o curte de 2.000 de metri pătrați și este minunat”, a povestit Andreea pentru Turnul Sfatului.

Casa are o suprafață de 200 de metri pătrați și a fost o alegere firească pentru Emanuel, care lucrează în domeniul construcțiilor și s-a ocupat de mare parte din lucrările de renovare. Imobilul dispune de trei dormitoare, o baie și o bucătărie, dar și de un beci întins pe întreaga suprafață a casei.

„Avem beci pe toată suprafața casei, iar pe câteva trepte urcăm la parter, pe o verandă din care vedem munții Făgăraș și mașinile care urcă și coboară pe Transfăgărășan. Avem trei camere decomandate, ne-am făcut baia într-o fostă cămară, într-un dormitor mai mic am făcut bucătăria, iar la intrare vrem să fie livingul”, a explicat Andreea.

Decizia de a renunța la viața din București și de a vinde garsoniera în care au locuit opt ani a fost una pe care tinerii nu o regretă. Spun că liniștea satului, frumusețea împrejurimilor și aerul curat al Sibiului le-au adus echilibrul pe care îl căutau.

„A fost cea mai bună alegere”, mărturisesc ei.

Citește și

PODCAST Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
11:21
Va duce creșterea TVA la explozia prețurilor la case? Alexandru Chirilă: „Piața imobiliară a fost foarte susținută în ultimii ani”
EXTERNE JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
11:13
JD Vance: „Cei care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui trași la răspundere. Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
ACTUALITATE Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut
11:07
Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut
BREAKING NEWS Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
11:00
Călin Georgescu este trimis OFICIAL în judecată. Ancheta e gata. Fostul candidat la președinție este acuzat de COMPLICITATE la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale
VIDEO Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”
10:57
Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”
ACTUALITATE Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, REȚINUT pentru evaziune fiscală
10:54
Jurgen Faff, administratorul companiei acuzate că ar fi transportat mercenarii lui Horațiu Potra, REȚINUT pentru evaziune fiscală
Mediafax
Dominic Fritz recunoaște: Liderii coaliției nu reușesc să se înțeleagă pe reforma administrației, se transmite „un semnal prost”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Surpriza zilei: Ella Vișan are iubit! Cum a reacționat jumătatea ei când a văzut imaginile fierbinți cu Teo la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Mamele din România ar putea primi suma de 2.250 de lei, timp de un an
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Este acuzat de tentativă la lovitură de stat
Evz.ro
Anca Dinicu, victima unui incident în parcare. Vinovatul a fugit de la locul faptei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
ALINA, în vizorul fetelor din „Casa Iubirii”! Cum a reacționat Lia când a văzut-o alături de Robert în CAMERA ROȘIE: „Mai frumoasă nu există”. Noua concurentă a atras deja toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre oprire și staționare?
EXTERNE Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
11:10
Donald Trump dă în JUDECATĂ cotidianul The New York Times pentru calomnie. Preşedintele SUA solicită despăgubiri de 15 miliarde de dolari
EXTERNE ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza
10:54
ONU acuză ISRAELUL de genocid împotriva palestinienilor, pe fondul operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza
POLITICĂ Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri
10:48
Scandalul prețurilor plafonate la alimente: o nouă rundă / PSD pune presiune pe Bolojan / Coaliția discută miercuri
ACTUALITATE DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul
10:38
DEZASTRU pentru Nicușor Dan. Nu se uită mai nimeni la interviurile cu el. Gâdea – Antena 3, abia pe locul 3. Cine a condus topul
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO
10:37
Valentin Stan: Nu există procedură pentru a exclude o țară din NATO
SPORT Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB
10:36
Când revine Adrian Șut pe teren/Gigi Becali, decizie de ultim moment: schimbare majoră în primul „11” la FCSB