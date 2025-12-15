Prima pagină » Știri externe » Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis

🚨 Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis

15 dec. 2025, 12:32, Știri externe
Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis
13:10

Deși conducerea Luvrului a anunțat că ușile muzeului vor fi deschis la prânz, acesta rămâne închis în continuare. Pe site-ul oficial al instituției a apărut mesajul: „Din cauza unei greve, muzeul este în prezent închis publicului”

12:33

UPDATE. Blocadă în curs de desfășurare la Muzeul Luvru din Paris și începutul unei greve mobile. Angajații denunță deteriorarea condițiilor de muncă și lipsa personalului.

Ușile muzeului Luvru din Paris au fost închise, luni dimineață, după ce o adunare la care au participat aproape 400 de angajați a votat, în unanimitate, intrarea în grevă, relatează Le Figaro.

„Angajații Muzeului Luvru, reuniți în adunare generală luni dimineață, 15 decembrie, la solicitarea unui grup intersindical, au votat greva în unanimitate”, au declarat pentru AFP sindicatele CGT și CFDT.

Potrivit acestor două sindicate, angajații au votat pentru o grevă pe termen nelimitat, în semn de protest față de deteriorarea condițiilor de muncă și declinul serviciilor pentru vizitatori la cel mai vizitat muzeu din lume.

„Vizitarea Luvrului a devenit o adevărată cursă cu obstacole”, au scris sindicatele CGT, CFDT și SUD în preavizul trimis pe 8 decembrie ministrului Culturii, Rachida Dati.

Contactată de AFP, conducerea a indicat că întocmește în prezent o listă cu personalul care nu intră în grevă pentru a lua în considerare deschiderea muzeului luni.

La ora 9, vizitatorilor care aveau bilet li s-a refuzat intrarea până la prânz, în timp ce un panou amplasat în fața piramidei indica „deschiderea muzeului este în prezent amânată”, au constatat jurnaliștii AFP aflați la fața locului.

„Sunt foarte dezamăgit, Luvru era motivul principal pentru care am venit la Paris, pentru că voiam să vedem Mona Lisa”, a declarat pentru AFP Minsoo Kim, un cetățean coreean.

Pietra, o braziliancă de 27 de ani, s-a declarat și ea „foarte dezamăgită” și intenționa să se întoarcă la prânz.

„Este puțin dezamăgitor, dar, în același timp, înțeleg de ce o fac, doar că pentru noi este un moment nepotrivit”, a declarat Natalia Brown, 28 de ani, venită din Londra.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă

Jaful de la Luvru: hoții ar fi putut fi arestați „în 30 de secunde”, spun anchetatorii. „Au fost filmați de la început până la sfârșit, dar nimeni nu urmărea imaginile“

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
13:59
Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
EXTERNE Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei
13:39
Cum reacționează Europa la concesiile teritoriale ale Ucrainei. Șefa MI6 spune că Marea Britanie e dedicată apărării Ucrainei
EXTERNE A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie
13:35
A plătit 227.000 de euro pe o casă cu vedere la mare, dar în trei luni a fost nevoit să o demoleze. Ce a pățit un bărbat din Marea Britanie
EXTERNE Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari. Modelul este unul extrem de rar
13:08
Moneda lăsată moștenire de un bunic a fost vândută cu 6 milioane de dolari. Modelul este unul extrem de rar
INEDIT Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră
13:01
Adio note, diplome sau teste de IQ! Creierul tinerilor români de top analizat cu tehnologia folosită de NASA. Cercetare în premieră
ULTIMA ORĂ Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul
12:49
Ce părere au ucrainenii despre Volodimir Zelenski și război. 75% resping propunerile de pace ale Rusiei, iar 63% sunt dispuși să continue războiul
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Istoria, o temă folosită frecvent de producătorii de sloturi online (P)
HOROSCOP Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
14:36
Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
COMUNICAT Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
13:57
Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
COMUNICAT Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
13:53
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
FLASH NEWS Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion
13:31
Alertă de securitate la Strasbourg, valiză suspectă pe aeroport. Mai mulți europarlamentari, printre care Diana Șoșoacă și Dan Barna, blocați în avion

Cele mai noi