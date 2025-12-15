🚨 Greva de la Luvru a fost votată „în unanimitate”. Cel mai vizitat muzeu din lume și-a închis porțile luni dimineață. Când va fi redeschis

13:10 Deși conducerea Luvrului a anunțat că ușile muzeului vor fi deschis la prânz, acesta rămâne închis în continuare. Pe site-ul oficial al instituției a apărut mesajul: „Din cauza unei greve, muzeul este în prezent închis publicului” 12:33 UPDATE. Blocadă în curs de desfășurare la Muzeul Luvru din Paris și începutul unei greve mobile. Angajații denunță deteriorarea condițiilor de muncă și lipsa personalului.

Ușile muzeului Luvru din Paris au fost închise, luni dimineață, după ce o adunare la care au participat aproape 400 de angajați a votat, în unanimitate, intrarea în grevă, relatează Le Figaro.

„Angajații Muzeului Luvru, reuniți în adunare generală luni dimineață, 15 decembrie, la solicitarea unui grup intersindical, au votat greva în unanimitate”, au declarat pentru AFP sindicatele CGT și CFDT.

Potrivit acestor două sindicate, angajații au votat pentru o grevă pe termen nelimitat, în semn de protest față de deteriorarea condițiilor de muncă și declinul serviciilor pentru vizitatori la cel mai vizitat muzeu din lume.

„Vizitarea Luvrului a devenit o adevărată cursă cu obstacole”, au scris sindicatele CGT, CFDT și SUD în preavizul trimis pe 8 decembrie ministrului Culturii, Rachida Dati.

Contactată de AFP, conducerea a indicat că întocmește în prezent o listă cu personalul care nu intră în grevă pentru a lua în considerare deschiderea muzeului luni.

La ora 9, vizitatorilor care aveau bilet li s-a refuzat intrarea până la prânz, în timp ce un panou amplasat în fața piramidei indica „deschiderea muzeului este în prezent amânată”, au constatat jurnaliștii AFP aflați la fața locului.

„Sunt foarte dezamăgit, Luvru era motivul principal pentru care am venit la Paris, pentru că voiam să vedem Mona Lisa”, a declarat pentru AFP Minsoo Kim, un cetățean coreean.

Pietra, o braziliancă de 27 de ani, s-a declarat și ea „foarte dezamăgită” și intenționa să se întoarcă la prânz.

„Este puțin dezamăgitor, dar, în același timp, înțeleg de ce o fac, doar că pentru noi este un moment nepotrivit”, a declarat Natalia Brown, 28 de ani, venită din Londra.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă

Jaful de la Luvru: hoții ar fi putut fi arestați „în 30 de secunde”, spun anchetatorii. „Au fost filmați de la început până la sfârșit, dar nimeni nu urmărea imaginile“