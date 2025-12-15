Prima pagină » Economie » Datoria externă a României a crescut cu 22 miliarde de euro în 2025. Fiecare român plătește o treime din sumă doar dobândă

Datoria externă a României a crescut cu 22 miliarde de euro în 2025. Fiecare român plătește o treime din sumă doar dobândă

15 dec. 2025, 12:59, Economie
Datoria externă a României a crescut cu 22 miliarde de euro în 2025. Fiecare român plătește o treime din sumă doar dobândă

Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie-octombrie 2025, cu 22 de miliarde de euro, ajungând la peste 225 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate luni de BNR. Este o creștere de 13,6% față de anul 2024. În anul austerității economice, România plătește în contul datoriei sale publice sume amețitoare sub formă dobândă. 

Potrivit datelor BNR privind datoria publică a României, care merg doar până la finalul lunii august 2025, datoria țării ajunsese la suma de 1.211 miliarde lei, ceea ce reprezenta 63,7% din PIB.

Per total, în primele 8luni din an, Guvernul a plătit 100,4 miliarde lei în serviciul datoriei publice guvernamentale. Din această sumă, dobânzile și comisioanele au prezentat o treime, mai exact 32,9 miliarde. În contul principalului, sumele împrumutate efectiv de stat, s-au plătit 67,5 miliarde lei.

Datoria externă pe termen lung a crescut cu 13,6% față de 2024

Conform datelor băncii centrale, datoria externă pe termen lung a însumat peste 177 miliarde de euro la 31 octombrie 2025, reprezentând 78,7% din totalul datoriei externe, în creștere cu 13,6% față de 31 decembrie 2024. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2025 nivelul de aproape 48 de miliarde de euro, reprezentând 21,3% din totalul datoriei externe. Este practic o creștere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1% în perioada ianuarie – octombrie 2025, comparativ cu 21,5 la sută în anul 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2025 a fost de 105,2 la sută, comparativ cu 103,6 la sută la 31 decembrie 2024.

Deficit în creștere și la contul curent al balanţei de plăţi

Conform BNR, în primele 10 luni ale anului, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24 de miliarde de euro, în creștere față de perioada similară din 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 560 milioane euro. Balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 807 milioane euro, în vreme ce balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 694 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7,2 miliarde de euro, comparativ cu 5,6 miliarde de euro în perioada ianuarie – octombrie 2024, din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4,9 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2,2 miliarde euro.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Duș rece de la Comisia Europeană pentru Guvernul Bolojan: 2026 va fi un an complicat pentru România. Deficitul bugetar va rămâne peste 6% din PIB

După ce ți-a luat din bani, statul te-a și îndatorat fără sa știi. Datoria externa a explodat cu încă 15 miliarde de euro și a ajuns la RECORD ABSOLUT

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE INS: Aproape 500.000 de șomeri în România. Piața muncii stagnează în trimestrul III. Diferențe mari între urban și rural
10:20
INS: Aproape 500.000 de șomeri în România. Piața muncii stagnează în trimestrul III. Diferențe mari între urban și rural
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
10:34, 12 Dec 2025
INS: Rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie 2025, iar mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,64%
ECONOMIE Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”
11:06, 11 Dec 2025
Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”
ECONOMIE Deficitul comercial al României a crescut la aproape 27,5 miliarde de euro în primele zece luni din 2025. Domeniile care domină schimburile comerciale
11:07, 10 Dec 2025
Deficitul comercial al României a crescut la aproape 27,5 miliarde de euro în primele zece luni din 2025. Domeniile care domină schimburile comerciale
ECONOMIE Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
11:23, 09 Dec 2025
Jumbo, avertisment dur după majorarea TVA. Fondatorul „raiului jucăriilor” anunță ce se va întâmpla cu prețurile: „Lăcomia va avea consecințe”
ULTIMA ORĂ Surse guvernamentale: „Salariul minim va fi înghețat anul viitor”. Bolojan nici nu vrea să audă de vreo creștere
18:20, 07 Dec 2025
Surse guvernamentale: „Salariul minim va fi înghețat anul viitor”. Bolojan nici nu vrea să audă de vreo creștere
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Istoria, o temă folosită frecvent de producătorii de sloturi online (P)
HOROSCOP Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
14:36
Singurele 3 zodii cu bani mulți în decembrie 2025. Modificări pe borna destinului pentru acești nativi. Nu mai pot da înapoi
FLASH NEWS Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
13:59
Guvernul premierului ceh Andrej Babiš a fost învestit. Cine este „Donald Trump de Cehia“ și care sunt primele pucte de pe agenda sa
COMUNICAT Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
13:57
Santa Claus brought toys and goodies for 300 children hospitalized at Grigore Alexandrescu and Dr. Victor Gomoiu hospitals
COMUNICAT Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun
13:53
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun

Cele mai noi