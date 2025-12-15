Datoria externă totală a crescut, în perioada ianuarie-octombrie 2025, cu 22 de miliarde de euro, ajungând la peste 225 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate luni de BNR. Este o creștere de 13,6% față de anul 2024. În anul austerității economice, România plătește în contul datoriei sale publice sume amețitoare sub formă dobândă.

Potrivit datelor BNR privind datoria publică a României, care merg doar până la finalul lunii august 2025, datoria țării ajunsese la suma de 1.211 miliarde lei, ceea ce reprezenta 63,7% din PIB.

Per total, în primele 8luni din an, Guvernul a plătit 100,4 miliarde lei în serviciul datoriei publice guvernamentale. Din această sumă, dobânzile și comisioanele au prezentat o treime, mai exact 32,9 miliarde. În contul principalului, sumele împrumutate efectiv de stat, s-au plătit 67,5 miliarde lei.

Datoria externă pe termen lung a crescut cu 13,6% față de 2024

Conform datelor băncii centrale, datoria externă pe termen lung a însumat peste 177 miliarde de euro la 31 octombrie 2025, reprezentând 78,7% din totalul datoriei externe, în creștere cu 13,6% față de 31 decembrie 2024. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2025 nivelul de aproape 48 de miliarde de euro, reprezentând 21,3% din totalul datoriei externe. Este practic o creștere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1% în perioada ianuarie – octombrie 2025, comparativ cu 21,5 la sută în anul 2024.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2025 a fost de 105,2 la sută, comparativ cu 103,6 la sută la 31 decembrie 2024.

Deficit în creștere și la contul curent al balanţei de plăţi

Conform BNR, în primele 10 luni ale anului, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24 de miliarde de euro, în creștere față de perioada similară din 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 560 milioane euro. Balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 807 milioane euro, în vreme ce balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 694 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7,2 miliarde de euro, comparativ cu 5,6 miliarde de euro în perioada ianuarie – octombrie 2024, din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4,9 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2,2 miliarde euro.

