Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, ucrainenii preferă să continue războiul cu Rusia în loc să facă concesii teritoriale. 72% dintre ucraineni sunt de acord să accepte un plan de pace care ar îngheța linia frontului actual, în timp ce 63% dintre aceștia sunt gata să tolereze războiul atât timp cât este necesar.

Sondajul Institutului de Sociologie de la Kiev a fost realizat în perioada 26 noiembrie – 13 decembrie, perioadă în care s-au purtat cele mai grele negocieri între delegațiile americane, ucrainene și ruse. Sondajul a fost realizat pe 547 de respondenți din Ucraina folosind metoda interviului telefonic și a inclus doar rezidenții din țară, fără teritoriile ocupate de ruși sau cei aflați în diasporă.

Conform răspunsurilor primite, Institutul de Sociologie a concluzionat că 72% dintre ucraineni sunt pregătiți să aprobe un plan de pace care, printre altele, ar include înghețarea situației actuale de pe front, împreună cu garanții de securitate pentru Ucraina. În același timp, ucrainenii vor ca teritoriile ocupate oficial de Rusia (părți din regiunile Herson, Zaporojia, Donețk și Luhansk) să nu fie recunoscute. 75% dintre cetățenii din Ucraina resping orice plan de pace care ar include, printre altele, retragerea trupelor din Donbas, restricții asupra armatei ucrainene și, în același timp, nu ar conține garanții specifice de securitate. Legat de acest aspect, Volodimir Zelenski a afirmat săptămâna trecută că orice cedare de teritorii convenită printr-un tratat de pace trebuie să fie mai întâi acceptată de ucraineni printr-un referendum.

„Cred că poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare, în formatul alegerilor sau în formatul unui referendum, dar mai trebuie să existe o poziție a poporului Ucrainei”, a spus Volodimir Zelenski.

Aceste afirmații au venit în contextul în care propunerile actuale de pace includ cedarea unei porțiuni din regiunea Donbas ocupată încă de Ucraina, dar și a propunerii de a crea o zonă demilitarizată în anumite părți din estul Ucrainei. Cedarea de teritorii către Rusia este cel mai complicat aspect al negocierilor actuale de pace, iar acceptarea de către Zelenski a acestei concesiuni ar duce la faliment politic. Din acest motiv, pentru a justifica un refuz, președintele Ucrainei a pasat problema în mâna cetățenilor, care ar urma să se decidă asupra cedării teritoriilor către Rusia într-un referendum. 63% dintre ucraineni sunt gata să îndure războiul cât timp este necesar, doar ca să nu se cedeze teritorii către Rusia. În sondajul din luna septembrie, 62% erau de această părere.

Ucrainenii sunt pesimiști cu privire la încetarea războiului

Doar 9% dintre ucraineni se așteaptă ca războiul să se încheie până la începutul anului 2026, pe când doar 14% se așteaptă ca acesta să se termine cel puțin în prima jumătate a anului următor, iar 32% spun că războiul se va termina în 2027 sau ulterior.

În ceea ce privește încrederea în aliați, doar jumătate din cetățenii Ucrainei, 49%, au încredere în Uniunea Europeană, pe când 23% nu au încredere deloc, cifre neschimbate față de decembrie 2024. În același timp, din decembrie 2024 și până în prezent, încrederea în Statele Unite a scăzut de la 41% la 21%. Restul de 32% nu și-au putut forma o opinie. (În același timp, să ne amintim rezultatele noastre pentru mai 2025: dacă îi întrebăm pe americanii de rând, atunci 90% dintre ucraineni au o atitudine bună față de aceștia.) În cazul NATO, 34% au încredere în organizație (în scădere de la 43% în decembrie 2024), în timp ce 41% nu au încredere în aceasta (în creștere de la 25%). Restul de 25% nu au putut lua o decizie.

Zelenski – apreciat de 61% din cetățenii Ucrainei

În prezent, 61% dintre ucraineni au încredere în președintele Zelenski, iar 32% nu au încredere în el, și doar 9% își doresc ca alegerile să fie organizate cât mai curând posibil, chiar înainte de încheierea ostilităților. În același timp, majoritatea – 57% (în septembrie – 63%) – continuă să insiste că alegerile sunt posibile doar după un acord de pace final și încetarea completă a războiului.

În septembrie 2025, Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev a realizat un sondaj similar privind percepția ucrainenilor asupra planurilor de pace condiționate de Rusia, Europa și Ucraina. În ceea ce privește acceptarea planului de pace rusesc, 75% dintre ucraineni îl consideră complet inacceptabil și doar 17% dintre aceștia sunt pregătiți pentru o versiune rusească a păcii. În același timp, 72% dintre ucraineni sunt pregătiți să aprobe planul Europa-Ucraina. Nu există o diferență de luat în calcul față de studiul din septembrie, dar numărul celor care „ar fi ușor de acord cu acest plan” de pace susținut de Europa a crescut de la 18% la 31%.

Potrivit directorului Institutului de Sociologie din Kiev, Anton Hrușetski, spune că, în ceea ce privește războiul și pacea, observăm o situație destul de stabilă în ceea ce privește opinia publică – majoritatea ucrainenilor sunt deschiși negocierilor și încheierii diplomatice a războiului și sunt chiar pregătiți pentru compromisuri dificile (peste 70% sunt gata să aprobe planul ucraineano-european, care include deja multe concesii complexe și cu siguranță nedrepte). Cu toate acestea, în același timp, majoritatea respinge un plan care ar fi perceput ca o capitulare și ar include lucruri inacceptabile, cum ar fi, de exemplu, retragerea trupelor din Donbas într-un pachet cu garanții de securitate nespecificate.

