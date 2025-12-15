Prima pagină » Actualitate » Iubitul Rodicăi Stănoiu, prima reacție în ziua în care aceasta a fost deshumată, pentru stabilirea cauzei decesului. Ce va stabili autopsia

Mara Răducanu
15 dec. 2025, 11:53, Actualitate
Iubitul Rodicăi Stănoiu, prima reacție în ziua în care aceasta a fost deshumată, pentru stabilirea cauzei decesului. Ce va stabili autopsia

Moartea Rodicăi Stănoiu (86 de ani) a scos la iveală mai multe lucruri ajunse în atenția procurorilor, cu privire la decesul fostul ministru al Justiției și la relația pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani.  Gândul a prezentat luni faptul că Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML. Iubitul mai tânăr cu 50 de ani al fostului ministru a fost filmat, luni, la cimitir, după ce trupul ei a fost deshumat. Medicii vor stabili dacă, în urma rezultatelor toxicologice, se vor găsi urme de substanțe ce ar fi putut produce sau grăbi decesul.

Experții legiști urmează să stabilească după autopsie dacă Rodica Stănoiu a fost agresată 

Bărbatul a fost prezent la procedura de deshumare a trupului fostului ministru al Justiției. Întrebat despre moartea Rodicăi Stănoiu, el a refuzat să răspundă și doar a cerut decență, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit surselor citate, bărbatul ar mai fi fost într-o relație cu o persoană în vârstă, înainte să o cunoască pe Rodica Stănoiu și ar fi pus la cale un plan ca să o seducă. Prietenele fostului ministru au mărturisit că nu puteau ține legătura cu ea, pentru că el o izolase și îi luase telefonul. 

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au deschis dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției. Trupul a fost dus la INML, unde medicii legiști vor face autopsia, ca să se stabilească ce leziuni a avut pe corp și cum au fost cauzate. 

Decesul Rodicăi Stănoiu, înregistrat ca dosar penal pentru moarte suspectă

La data de 12 decembrie, decesul Rodicăi Stănoiu a fost înregistrat ca dosar penal pentru moarte suspectă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. Procurorii au solicitat documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând ca, în perioada următoare, să fie demarate și audieri, conform surselor Gândul.

În acest sens, au fost cerute fișele medicale și alte documente relevante de la unitățile spitalicești unde Rodica Stănoiu a fost tratată. 

De altfel, după moartea sa, în atenția publică au fost aduse o serie de aspecte controversate din ultimii ani ai vieții sale. Deși a trecut recent în neființă, fostul ministru al Justiției nu pare să aibă liniște nici după deces, mai ales în contextul unei relații sentimentale intens discutate în cercurile apropiate.

Cele mai noi