Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme

Cel mai înalt oraș din lume se află într-o zonă geografică sălbatică, dar care stârnește curiozitatea atât în rândul turiștilor, cât și în rândul cercetătorilor. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme. Drumul către acest oraș nu este deloc unul ușor.

Totuși, în ciuda aerului rarefiat, a temperaturilor scăzute și a lipsei infrastructurii, oamenii se arată atrași de această locație. De altfel, tot în zonă se găsesc mine de aur, iar condițiile de trai sunt extreme, arată MEDIAFAX.

Cel mai înalt oraș din lume se află în Peru

Rinconada este orașul care se află în cel mai înalt punct geografic. Orașul se află la aproape 5.100 metri deasupra nivelului mării, în inima munților Anzi. Urbea montană se află în partea sudică, în regiunea Puno, foarte aproape de granița cu Bolivia, fiind construit pe versanții masivului Muntelui Ananea.

Aici, locuitorii s-au adaptat la condiții dificile de trai. Orașul s-a dezvoltat fără să aibă la bază o planificare urbană, iar majoritatea străzilor sunt abrupte, neasfaltate. Locuințele, cât și spațiile în care lucrează locuitorii se află pe versanți.

Conectarea directă cu restul țării, prin rețea feroviară sau aeroporturi, aproape este inexistentă. Însă, pentru a ajunge în La Rinconada, trebuie să fie accesat aeroportul orașelor Juliaca sau Puno. Apoi, călătoria continuă cu 3 tipuri de transport, pe un drum montan șerpuit: cu taxiul, camionul sau microbuzul.

Cu cât urci mai mult pe munte, cu atât aerul devine mai rarefiat, iar presiunea atmosferică este mai mică. De aceea, există posibilitatea ca persoanele care ajung aici să acuze oboseală, rău de altitudine sau dificultăți de respirație, arată MEDIAFAX. Datele din 2017 arătau că în oraș locuiau 12.615 persoane. În 1993, erau înregistrați 965 de oameni.

De-a lungul anilor, mulți vloggeri de călătorie au vizitat acest loc, pentru a vedea cum trăiesc localnicii aici, precum și pentru a vedea peisajul montan. Tot în Peru se află un oraș în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară. Vezi AICI detaliile.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock; Envato