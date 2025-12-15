Prima pagină » Actualitate » Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme

Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme

15 dec. 2025, 11:30, Actualitate
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme

Cel mai înalt oraș din lume se află într-o zonă geografică sălbatică, dar care stârnește curiozitatea atât în rândul turiștilor, cât și în rândul cercetătorilor. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme. Drumul către acest oraș nu este deloc unul ușor.

Totuși, în ciuda aerului rarefiat, a temperaturilor scăzute și a lipsei infrastructurii, oamenii se arată atrași de această locație. De altfel, tot în zonă se găsesc mine de aur, iar condițiile de trai sunt extreme, arată MEDIAFAX.

Cel mai înalt oraș din lume se află în Peru

Rinconada este orașul care se află în cel mai înalt punct geografic. Orașul se află la aproape 5.100 metri deasupra nivelului mării, în inima munților Anzi. Urbea montană se află în partea sudică, în regiunea Puno, foarte aproape de granița cu Bolivia, fiind construit pe versanții masivului Muntelui Ananea.

Aici, locuitorii s-au adaptat la condiții dificile de trai. Orașul s-a dezvoltat fără să aibă la bază o planificare urbană, iar majoritatea străzilor sunt abrupte, neasfaltate. Locuințele, cât și spațiile în care lucrează locuitorii se află pe versanți.

Orașul se află în vârful muntelui / foto: Envato

Conectarea directă cu restul țării, prin rețea feroviară sau aeroporturi, aproape este inexistentă. Însă, pentru a ajunge în La Rinconada, trebuie să fie accesat aeroportul orașelor Juliaca sau Puno. Apoi, călătoria continuă cu 3 tipuri de transport, pe un drum montan șerpuit: cu taxiul, camionul sau microbuzul.

Cu cât urci mai mult pe munte, cu atât aerul devine mai rarefiat, iar presiunea atmosferică este mai mică. De aceea, există posibilitatea ca persoanele care ajung aici să acuze oboseală, rău de altitudine sau dificultăți de respirație, arată MEDIAFAX. Datele din 2017 arătau că în oraș locuiau 12.615 persoane. În 1993, erau înregistrați 965 de oameni.

De-a lungul anilor, mulți vloggeri de călătorie au vizitat acest loc, pentru a vedea cum trăiesc localnicii aici, precum și pentru a vedea peisajul montan. Tot în Peru se află un oraș în care 150 de localnici trăiesc în beznă, deși în apropiere se află una dintre cele mai mari centrale solare din țară. Vezi AICI detaliile.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock; Envato

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML
10:11
Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
LIVE UPDATE Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
11:24
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
SPORT Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei
11:10
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Cele mai noi