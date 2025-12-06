Scutul de la Cernobîl trebuie refăcut, spun experții AIEA. Carcasa de 1,5 miliarde € adăpostește unul dintre cele mai periculoase obiecte din lume

Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl, construit pentru a izola materialul radioactiv rezultat după accidentul din 1986, a fost avariat de o dronă. Acest scut nu mai poate, momentan, să îndeplinească funcțiile esențiale de siguranță, anunță Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Drona rusească a lovit centrala nucleară pe 14 februarie 2025.

Inspecția AIEA a confirmat deteriorarea capacităților de izolare a materialului radioactiv, însă nu a fost afectată și structura permanentă. Reparații parțiale au fost deja realizate, dar este necesară refacerea completă pentru a preveni degradări suplimentare, spun specialiștii. Ucraina susține că atacul cu dronă, cel mai probabil Shahed, petrecut în februarie, a fost efectuat de Rusia, în timp ce Moscova neagă responsabilitatea. Autoritățile ucrainene au prezentat imagini cu impactul și consecințele acestora.

Deși nivelurile de radiații au rămas normale la exterior, explozia a provocat un incendiu care a durat câteva săptămâni și a deteriorat învelișul exterior și izolația acoperișului. Atacul cu dronă a creat o gaură în noua carcasă de izolare, care a fost construită lângă reactorul 4, distrus la explozia din 1986, iar apoi transportată pe șine deasupra reactorului. Toată această construcție a costat 1.5 miliarde de euro și a fost finalizată în 2019 printr-o inițiativă condusă de Europa.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că o misiune de inspecție „a confirmat că [structura de protecție] și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile portante sau la sistemele de monitorizare”.

Grossi a mai spus că au fost efectuate unele reparații, „dar o restaurare completă rămâne esențială pentru a preveni degradarea ulterioară și a asigura siguranța nucleară pe termen lung”.

Scutul de protecție de la Cernobîl acoperă cel mai periculos obiect din lume

În timpul accidentului din aprilie 1986, miezul reactorului 4 s-a topit complet, iar materialul incandescent a curs prin structurile de beton ale clădirii reactorului și s-a solidificat în subsol. Obiectul rezultat, de aproximativ doi metri în diametru și cu greutatea de aproximativ două tone, a primit denumirea de „Piciorul de elefant”.

La momentul descoperirii sale, la câteva luni după dezastru, nivelul de radiații din apropierea „Piciorului de elefant” era de aproximativ 8.000 – 10.000 de roentgen pe oră. O expunere la radiațiile acestuia de doar câteva minute (estimativ 5 minute) era suficientă pentru a provoca o moarte tragică.

Recomandările autorului: