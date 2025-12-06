Prima pagină » Actualitate » Câți români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae. Cele mai întâlnite prenume

06 dec. 2025
Câți români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae / Sursa FOTO: https://haihuin2.com

Peste 790.000 de persoane își sărbătoresc onomastica sâmbătă, 6 decembrie, de Sfântul Nicolae. Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, peste 295.000 de femei și peste 500.000 de bărbați vor fi sărbătoriți de Sfântul Nicolae. „Ziua de 6 decembrie reprezintă un prilej de bucurie pentru miile de români care poartă prenume asociate zilei de Sfântul Nicolae”, se arată pe site-ul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Cele mai întâlnite prenume feminine sunt: Nicoleta – 220.581; Niculina – 39.921; Nicole – 16.644. Cei mai mulți bărbați sărbătoriți poartă numele de: Nicolae – 287.204; Nicolas – 57.123; Nicușor – 44.819; Neculai – 36.842; Nicu – 23.041; Niculae – 18.300.

Cine a fost Sfântul Nicolae

Unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai creștinismului, Sfântul Nicolae este un personaj real din istoria Bisericii, devenit peste timp simbol al bunătății sufletului, fiind numit „chip al blândeților”, mai ales pentru că a îmbinat smerenia cu dărnicia.

Cinstit în toată creștinătatea, Sfântul Nicolae este o figură proeminentă, cunoscut ca ocrotitor al marinarilor, pescarilor, farmaciștilor, parfumierilor, dogarilor, copiilor, fetelor aflate la vremea căsătoriei, școlarilor, avocaților și al celor nedreptățiți.

El îi protejează și pe cei care fac comerț pe mare, motiv pentru care chipul său a fost inclus, de pildă, pe stema Camerei de Comerţ din Bari, Italia.

Sfântul Nicolae s-a născut la sfârșitul secolului al III-lea, în Patara (Lichia), într-o familie înstărită. A primit o educație aleasă, iar credința puternică i-a modelat drumul spre viața monahală, ajungând preot la mănăstirea din Patara, unde unchiul său era episcop.

Minuni făcute de Sfântul Nicolae

Tradiția spune că Sfântul Nicolae a salvat Mira de la foamete intervenind pe neașteptate în ajutorul locuitorilor: i s-a arătat în vis unui negustor italian și l-a rugat să își îndrepte corabia spre oraș cu grâul pe care îl transporta, asigurându-l că nu va suferi nicio pierdere. Negustorul a ascultat, iar încărcătura sa a rămas întreagă, în timp ce orașul a fost salvat de la înfometare.

A fost ales episcop al Mirei și s-a remarcat prin cultură teologică, modestie și dăruire față de cei aflați în suferință.

Numeroase tradiții și scrieri menționează minunile sale: a oprit furtuni, a vindecat bolnavi, a scăpat oameni de nedreptăți și a salvat marinari din primejdii.

Cea mai cunoscută faptă este ajutorul dat unui tată aflat în sărăcie, căruia i-a oferit pe ascuns pungi cu galbeni pentru a împiedica pierderea celor trei fiice ale sale.

Moaștele sale sunt păstrate la Basilica din Bari, unde se spune că izvorăște un lichid incolor considerat binefăcător, numit „Mana/ Santa Mana”. Potrivit tradiţiei, episcopul eparhiei amestecă acest lichid cu apă, îl binecuvântează şi îl împarte credincioşilor.

De asemenea, o parte din moaştele Sfântului Nicolae se află în București, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, la kilometrul 0 al Capitalei.

Tradiții uitate de Moș Nicolae. Ce obiceiuri mai păstrează românii astăzi și cum întâmpină copiii sărbătoarea

Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae

Unde petrec românii de Moș Nicolae. Cele mai căutate orașe din perioada 5-7 decembrie 2025

