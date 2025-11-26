România la 6 luni cu Nicușor Dan Președinte! 6 minciuni și un MARE adevăr: „Nu va fi ușor.” Și nu a fost…

Se împlinesc 6 luni de când Nicușor Dan a devenit președintele României. Cu „România onestă” prinsă la rever, șeful statului a pornit la drum cu ideea că țara are nevoie de o schimbare fundamentală și a identificat două mari probleme – deficitul bugetar și corupția. În discursul pe care l-a susținut după ce a depus jurământul, în data de 26 mai 2025, Nicușor Dan a promis o „reformă temeinică” și imparțialitate, le-a spus românilor că reformele fiscale sunt necesare și a enumerat prioritățile mandatului său – pe plan intern și extern. România a primit din partea noului președinte un „buchet” de promisiuni frumos ambalate, numai că, după doar 6 luni, realitatea îl contrazice.

Pentru Nicușor Dan, drumul de la vorbă la faptă e mai lung decât s-ar fi crezut, iar România – la 6 luni de mandat prezidențial – suferă la mai multe capitole. Suplimentar, șeful statului s-a transformat și într-un „campion al gafelor”.

„Nu va fi ușor”, spunea Nicușor Dan după ce a devenit președintele României. Și nu a fost…

TVA-ul a crescut, în ciuda promisiunii făcute de Nicușor Dan în campania electorală.

Inflația stabilește un nou record. Potrivit BNR, rata anuală a inflației IPC

Euro a ajuns la aproape 5,1 lei, iar românii sunt din ce în ce mai strâmtorați din cauza măsurilor de austeritate.

Ludovic Orban

Nicușor Dan nu a prezentat, încă, nicio dovadă prin care să-i convingă pe români că anularea alegerilor din 2024 a fost justificată.

Gândul prezintă tabloul de ansamblu al celor 6 luni care au trecut de la preluarea mandatului de președinte de Nicușor Dan. Promisiunile neonorate au devenit o „constantă prezidențială” în „România onestă”, imparțialitatea promisă a devenit amintire, nu au lipsit din decor nici minciunile, iar gafele l-au urmărit pe șeful statului ca o umbră.

6 promisiuni neonorate de președintele Nicușor Dan

1.⁠ ⁠Nu crește TVA

2.⁠ ⁠Va rezolva situația cu declarațiile de avere după decizia CCR

3.⁠ ⁠Vom afla toți donatorii din campanie

4.⁠ ⁠Nu se va implica în campanie

5.⁠ ⁠Vom afla adevărul despre anularea alegerilor, va declasifica ședința CSAT de anulare alegerilor

6.⁠ ⁠Va consolida parteneriatul cu SUA

6 promisiuni onorate de președintele Nicușor Dan

1. Va ajuta Ucraina

2.⁠ ⁠Va ajuta Republica Moldova

3.⁠ ⁠Va susține creșterea fondurilor pentru Armată

4.⁠ ⁠Va asigura stabilitatea României

5. Va lupta cu evaziunea fiscală

6.⁠ ⁠Va susține reducerea cheltuielilor statului

Nicușor Dan a promis mult și a făcut puțin

1.⁠ ⁠Nu crește TVA

Ne aducem aminte că Nicușor Dan a semnat, în direct la Antena 3, că nu va majora TVA-ul dacă va deveni președintele României. Era campanie electorală. Și Ilie Bolojan a fost de acord că TVA nu va crește, dar asta înainte de a fi desemnat premier. După ce a ajuns la Palatul Victoria, s-a sucit. Iar Nicușor Dan a uitat promisiunea făcută și a „schimbat macazul”.

„A fost parte din înțelegerea pe care am avut-o când s-a format Guvernul (n.red. – menținerea cotelor de TVA). Apoi au fost niște calcule și Guvernul a spus numai așa puteam. Avea alte date”, a declarat Nicușor Dan.

2.⁠ ⁠Va rezolva situația cu declarațiile de avere după decizia CCR

Declarațiile de avere și interese nu vor mai fi publicate și nu vor mai cuprinde detalii despre averile soților și copiilor, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis – la sfârșitul lunii mai – că două articole din legea care reglementează acest aspect sunt neconstituționale.

Nicușor Dan s-a arătat „surprins” a spus că decizia CCR intră în contradicție cu „un principiu esențial al democrației”, însă, de atunci, nu s-a mai întâmplat nimic, iar „rezolvarea” acestei „ecuații” s-a dovedit a fi mult prea complicată pentru șeful statului.

„Decizia surprinzătoare a Curții Constituționale anunțată astăzi este în contradicție cu un principiu esențial al democrației – transparența în exercitarea funcțiilor publice”, a scris Nicușor Dan, într-un scurt mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

3.⁠ ⁠Vom afla toți donatorii din campanie

Nu numai că Nicușor Dan nu a dezvăluit numele tuturor celor care au donat sume mari de bani în campania sa electorală, dar nu și-a respectat o altă promisiune făcută în campania electorală.

Nicușor Dan spunea, atunci, că sumele necheltuite, strânse în campania electorală, vor fi donate către cauze civice, numai că așa ceva nu s-a întâmplat.

Președintele României este supărat, de altfel, din cauză că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu i-a returnat toți banii și că va face contestație, iar procesul poate dura chiar și 2 ani. Până atunci, cauzele civice menționate în campanie mai pot aștepta.

„Banii au venit acum vreo 2-3 zile. În linii mari, eu am cheltuit în cele două tururi 61 de milioane de lei, dintre care 58,5 milioane împrumutați și 2,5 milioane donați. Dacă AEP mi-ar fi restituit toți banii cheltuiți, aș fi rămas cu 2,5 milioane. După ce voi plăti împrumuturile, vor rămâne 1,5 milioane. Voi contesta la AEP pentru restul de bani și probabil că procesul va dura 2 ani. Îmi mențin ideea de a-i dona către cauzele civice, nu sociale. Eu cred că nu se dau suficienți bani pentru cauzele civice. Nu vreau să aleg eu această cauză, vom face un concurs. Dar o să mai dureze”, a declarat Nicușor Dan după ce reporterul Gândul l-a întrebat de ce nu și-a respectat promisiunea din campanie.

4.⁠ ⁠Nu se va implica în campanie

„Bucureștenii vor ști singuri să aleagă care este primarul potrivit, în ipoteza în care eu ajung președinte. Nu voi susține niciun candidat pentru Primăria București. Nu mă voi implica în campanie”, spunea Nicușor Dan înainte de a deveni președintele României.

Nicușor Dan a promis că va fi imparțial cu doar 5 zile înainte să fie ales președinte al României. Numai că, pe 2 noiembrie 2025, Nicușor Dan a uitat promisiunea făcută și a participat la lansarea candidaturii USR-istului Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei.

„Veți avea în mine un partener”, l-a asigurat Nicușor Dan pe Cătălin Drulă.

5.⁠ ⁠Vom afla adevărul despre anularea alegerilor, va declasifica ședința CSAT de anulare alegerilor

Anularea alegerilor din anul 2024 a rămas un punct nevralgic în istoria recentă a României. Nicușor Dan a promis că va declasifica documentele CSAT pentru ca adevărul despre anularea alegerilor să fie aflat, dar șeful statului a bifat doar încă o promisiune neonorată.

„România este o țară stabilă, sigură și au asigurat asta mulți ani. E adevărat că ce s-a întâmplat la alegerle din noiembrie a fost un eșec. Ca președinte vreau să lămurim cât de repede și cât mai temeinic chestiunea asta, pentru că nu e normal ca după șase luni din noiembrie să știm doar că avem un om de afaceri care a dat un milion de euro către niște influenceri, cam ăsta este rezultatul. Aici, ca președinte voi încerca să clarific responsabilitățile pe ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie”, spunea Nicușor Dan.

6.⁠ ⁠Va consolida parteneriatul cu SUA

În primul mandat, Trump l-a primit de două ori la Casa Albă pe Klaus Iohannis, fostul președinte al României. Și chiar i-a dăruit o șapcă. Atunci, apărarea americană a României părea să fie asigurată. În al doilea mandat, Trump nici măcar n-a menționat numele țării noastre în declarațiile publice.

Cu Nicușor Dan, Donald Trump doar a dat mâna și a schimbat câteva vorbe la Summitul NATO din acest an, iar despre Iohannis a dezvăluit că el însuși „l-a ținut departe de șefia NATO”. Între timp, economia României are de suferit de pe urma măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan.

Pe plan militar, țara este într-o situație vulnerabilă din cauza răcirii relațiilor cu Washington D.C., cu greu compensată de consolidarea relațiilor cu Bruxelles și Paris. (mai multe detalii AICI)

„Rece” la nivel de șef de stat

Realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA în noiembrie 2024 a prins România în scandalul alegerilor prezidențiale anulate.Odată cu alegerea lui Nicușor Dan ca Președinte al României, în mai 2025, șeful statului român nu a fost invitat până în prezent la Casa Albă.

Critici directe pe anularea alegerilor

România a fost criticată de vicepreședintele SUA, JD Vance, la Summitul de Securitate de la Munchen pentru decizia de anulare a alegerilor prezidențiale fără dovezi concrete.

Fără ambasador SUA acreditat la București

După alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, Donald Trump a nominalizat un ambasador SUA la București. Însă, acesta nu a ajuns la post și nu a trecut deocamdată de filtrul Congresului.

Excluderea României din Visa Waiver

În ianuarie 2025, după zeci de ani, România fusese admisă în program, însă în mai 2025 – administrația Trump a revocat doar admiterea României dintre statele Europei de Sud est invocând securizarea frontierelor.

Impunerea de tarife vamale de 20% Uniunii Europene

România a resimțit indirect decizia, având în vedere că produce componente trimise în lanțuri de export europene către SUA. Nu a negociat bilateral decizia SUA, ca alte state, având in vedere problemele in relația bilaterală.

Critici pe nerespectarea standardelor democratice

Departamentul de Stat al SUA a criticat România în raportul anual privind starea democrației pentru decizia de anulare a alegerilor.

Retragerea trupelor SUA din România

La sfârșitul lunii octombrie, Departamentul de Război a confirmat retragerea a peste 1000 de soldați SUA de pe teritoriul României, de la baza Kogălniceanu. Vizita ministrului de Externe Oana Țoiu și întâlnirea cu Marco Rubio n-a fost de mare ajutor. Retragerea trupelor lasă țara noastră într-o poziție vulnerabilă în fața agresiunii ruse. În schimb, numărul trupelor rămâne neschimbat în Polonia.

Nicușor Dan, campionul gafelor

Dacă Nicușor Dan „strălucește” la capitolul „promisiuni neonorate”, șeful statului reușește și „performanța” de a face gafă după gafă. Își pierde cuvintele în timpul discursurilor, pare „pierdut” atunci când trebuie să își găsească locul, în timpul unor evenimente la care participă, dă dovadă de stângăcie și, în general, pare nealalocul său într-o funcție atât de importantă.

Aflat la Copenhaga, unde a participat – în octombrie – la reuniunea Comunității Politice Europene, Nicușor Dan a dat „testul de limbă engleză” cu un jurnalist care l-a confundat cu prim-ministrul României.

Președintele României s-a dovedit a fi nepregătit. După declarațiile pentru presa română, președintele a fost oprit de un jurnalist străin, care l-a strigat „domnule prim-ministru”. Acesta voia să știe dacă România va doborî dronele rusești din spațiul aerian românesc.

Printre bâlbâieli și cuvinte neinteligibile, Nicușor Dan i-a răspuns, râzând, că „am avut doar o dronă”, iar mesajul transmis a fost greu de descifrat.

Nicușor Dan, gafă de protocol

Tot la Copenhaga, președintele României nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron.

Pe imaginile surprinse la fața locului se vede cum Nicușor Dan îi salută pe cei doi oficiali, Regele Frederic al X-lea și Regina Maria a Danemarcei.

Președintele României așteaptă ca oficialul francez Emmanuel Macron să schimbe saluturile.

Ulterior, el ezită să se apropie pentru realizarea fotografiei de grup, dar este invitat cu politețe de regina Maria a Danemarcei.

Gafa de la Timișoara

La începutul lunii octombrie, Nicușor Dan a mers la Timișoara, acolo unde s-a întâlnit cu echipa USR și, bineînțeles, cu liderul partidului – Dominic Fritz, edilul timișorenilor.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, l-a scos la plimbare pe Nicușor Dan pe străzile orașului de pe Bega. Au ajuns și pe celebra stradă cu umbreluțe din Timișoara, unde Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil.

S-a aplecat în repetate rânduri să observe cum sunt prinse celebrele umbreluțe multicolore. Scenele au stârnit valuri de hohote, meme- uri și montaje dintre care mai amuzante.

Nicușor Dan, pierdut în timp și spațiu

La sfârșitul lunii septembrie, Nicușor Dan a participat, la Timișoara, la „Cities Summit 2025”. Înaintea evenimentului, președintele a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării din faţa Catedralei Mitropolitane.

Acesta a fost momentul în care Nicușor Dan s-a „împiedicat”, din nou, în regulile de protocol.

Șeful statului trece în revistă garda, pe acordurile Marșului Triumfal, o salută, apoi se întoarce cu spatele. Ofițerul responsabil cu indicațiile îi spune lui Nicușor Dan ce urmează. Doar că, șeful statului e nedumerit. „Să mai rămân sau să plec, oare?!”

Nicușor Dan se întoarce cu fața la Gardă, se întoarce cu spatele, din nou, și dă să plece. Face stânga-mprejur, speriat, când aude strigătul: „Prezentați arm`!” Ofițerul cu indicațiile revine în spatele președintelui să se asigure că întâiul om în stat nu dă bir cu fugiții, fix când se intonează imnul de stat.

Nu este prima oară când șeful o ia înainte, nu stă la salutul gărzii sau încurcă pașii. A pășit pe covorul roșu și a salutat Garda de Onoare de nenumărate ori, de când a preluat mandatul, și încă n-a învățat cap-coadă ce are de făcut.

Încă o gafă a lui Nicușor Dan. De data aceasta la summitul „Dialog pentru dezvoltare”

Președintele Nicușor Dan a avut câteva momente de confuzie și în cadrul summitului „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia. După ce șefa de protocol l-a ajutat, din nou, să-și găsească locul în sală, șeful de la Cotroceni a făcut și o gafă imensă în timpul discursului. Administrația Prezidențială a încercat să repare greșeala.

Nicușor Dan a citit greșit discursul, pe care l-a susținut în fața reprezentanților din mediul de afaceri din România, care au luat parte la evenimentul organizat de Confederația Patronală Concordia. (mai multe detalii AICI)

Șeful statului a adus în discuție „Cadrul Financiar Multianual”, un proiect derulat în perioada 2028-2034, despre care Nicușor Dan a adăugat că se va termina „anul trecut” așa cum arată și videoclipul transmisiei live de pe pagina oficială de YouTube a Administrației Prezidențială.

Administrația prezidențială a remediat, însă eroarea, atunci când a publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Înainte de începerea evenimentului, șefa de protocol l-a ajutat pe Nicușor Dan să-și găsească scaunul, deoarece președintele României dădea, din nou, semne de confuzie.

La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul

Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă gafă chiar în fața reprezentanților NATO, la Forumul pentru industria de Apărare. În momentul în care președintele a fost chemat pentru a susține un discurs, acesta a părut derutat și s-a dus la pupitrul greșit. (imagini AICI)

Din fericire pentru Nicușor Dan, șefa de protocol a intervenit de urgență l-a ajutat să se orienteze, apoi l-a condus la pupitrul unde trebuia să-și susțină alocuțiunea.

Totodată, la plecare, Nicușor Dan a vrut să-i strângă mâna lui Mark Rutte, însă Secretarul General al NATO era atent la instrucțiunile șefei de protocol de la Cotroceni. Pe imagini se vede cum Nicușor Dan întinde mâna spre Rutte, însă acesta pare ca nici nu-l vede pe presedinte. Apoi, s-au îmbrățișat.

Nicușor Dan minimalizează gafele: „Nu văd niciun fel de greșeală de protocol”

gafe de protocol blocaje de exprimare Întrebat despre multelepe care le-a făcut în debutul mandatului, despre erorile de comunicare sau chiar despre adevăratele, președintele Nicușor Dan a minimalizat totul.

„În afară de scenă de la Timișoara, nu văd niciun fel de greșeală de protocol”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a pus totul pe seama lipsei de experiență și pe intensitatea momentelor în care s-a trezit, odată ajuns la Cotroceni.

„În poziția asta sunt cu totul și cu totul altfel de informații, a trebuit să le asimilez extrem de rapid. Au fost niște lucruri foarte, foarte specifice, pe care a trebuit să le asimilez”, a explicat președintele României.

RECOMANDAREA AUTORULUI: