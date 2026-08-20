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De ce este motorina mai scumpă în România decât în Bulgaria și Ungaria

Elena Popescu
De ce este motorina mai scumpă în România decât în Bulgaria și Ungaria
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Prețul motorinei rămâne mai ridicat în România decât în Bulgaria și Ungaria, chiar și după reducerea cu 20% a accizei. Diferența este explicată de un cumul de factori, de la nivelul taxării și costurile de aprovizionare cu țiței până la evoluția surprinzătoare a consumului intern.

O analiză realizată de Profit.ro, pe baza datelor raportate de Comisia Europeană, arată că România are un preț al motorinei fără taxe aproape identic cu cel din Bulgaria, dar mai mare decât cel din Ungaria. În același timp, taxarea este mai ridicată în România decât în cele două țări vecine.

Cât costă motorina în România, Bulgaria și Ungaria

După reducerea accizei, prețul motorinei în România este de aproximativ 1,90 euro pe litru, dintre care 0,77 euro reprezintă taxe. În Bulgaria, prețul ajunge la circa 1,74 euro/litru, iar taxele reprezintă 0,62 euro. În Ungaria, motorina costă aproximativ 1,81 euro/litru, cu taxe de 0,75 euro. Înainte de reducerea accizei, România avea un preț de aproximativ 2,01 euro/litru.

Bulgaria menține de mai mulți ani acciza la nivelul minim permis de legislația europeană. Ungaria a redus temporar acciza până la un nivel similar, de aproximativ 0,33 euro/litru. În România, chiar și după diminuarea cu 20%, acciza pentru motorină rămâne la aproximativ 0,43 euro/litru.

La acciză și TVA se adaugă și alte costuri fiscale suportate de companiile din sector. Profit.ro menționează, printre acestea, impozitul de 0,5% pe cifra de afaceri și, în cazul OMV Petrom, taxa de solidaritate aplicată la prelucrarea țițeiului produs în România.

De ce Ungaria are un avantaj important

Comparația cu Ungaria scoate la iveală o altă diferență majoră: costul materiei prime. Rafinăria MOL de lângă Budapesta continuă să proceseze țiței rusesc, care este mai ieftin decât alternativele utilizate de rafinăriile românești.

Ungaria beneficiază de o derogare de la interdicția privind importurile de țiței rusesc, iar avantajul este unul semnificativ pentru compania MOL.

Potrivit estimărilor companiei maghiare, economia realizată prin utilizarea petrolului rusesc în locul unor surse alternative s-a ridicat la aproximativ 47 de milioane de euro pe lună în 2025.

Diferența se vede și în prețul fără taxe: 1,06 euro/litru în Ungaria, față de 1,12 euro în Bulgaria și 1,13 euro în România.

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