Cele 10 reguli Feng Shui care atrag abudență financiară. Cum îți transformi casa într-un „magnet” pentru bani

Te-ai gândit vreodată care sunt regulile Feng Shui care ar putea să atragă abundență financiară în viața ta? Specialiștii vorbesc despre câteva etape care ar putea să te ajute să îți transformi casa într-un „magnet” pentru bani. Spațiul nu necesită renovări considerabile, pentru a-l aranja în funcție de regulile acestei arte străvechi.

Specialiștii îndreaptă atenția asupra anumitor reguli din arta Fengh Shui care ar putea să atragă prosperitatea, abundența financiară în sânul familiei. Prima regulă este legată de ordinea din casă. Este necesară păstrarea ordinii, pentru a „debloca” energia prosperității, susțin specialiștii. Practic, trebuie să fie eliberate mesele, comodele, precum și blatul din bucătărie și holul casei.

A doua regulă este legată de modul în care este intrarea în locuință. Specialiștii susțin că aceasta ar trebui să fie luminoasă și primitoare. Practic, tot ceea ce ai de făcut este să muți locul anumitor obiecte, pentru a nu bloca accesul.

A treia regulă este legată de repararea oricărui defect care apare în locuință: becuri arse, robinete/țevi care picură, precum și diverse obiecte deteriorate.

A patra regulă este legată de așezarea punor plante în partea stângă a camerei (dacă stai cu fața către ușă). Ar fi ideal să amplasezi acolo și un bol cu monede sau un obiect auriu, cu scopul de a atrage banii în casă.

Nu plasa oglinzi în fața ușii

A cincea regulă marchează importanța plantelor vii în casă. Specialiștii Feng Shui atrag atenția și spun că nu ar trebui să existe plante artificiale în locuință. Totodată, ei spun să eviți plantele uscate cu țepi, dar poți să crești Bambus Norocos, Pachira și Zamioculcas.

A șasea regulă arată că ar fi recomandată să ții capacul toaletei mereu coborât.

A șaptea regulă arată că nu trebuie să plasezi oglinzile în fața ușii, deoarece „blochează” energia.

A opta regulă aduce în atenție importanța luminii în interior. Specialiștii Feng Shui recomandă să se deschidă draperiile pe timpul zilei și să se folosească lămpi în zonele întunecate din casă. Scopul este de a atrage vitalitatea.

A noua regulă arată importanța amplasării unor elemente aurii sau metalice în casă – ramă foto, vaza, obiecte din metal decorative etc. În Feng Shui, cuprul, auriul și bronzul atrag prosperitatea.

A zecea regulă este legat de crearea unui loc al recunoștinței unde să se găsească o lumânare, un simbol și un caiet de recunoștință, arată Jurnalul.ro.

Sursă foto: arhiva GÂNDUL