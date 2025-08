Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova nu a trimis nici până acum în judecată, cu toate că tragedia soldată cu moartea a opt oameni, între care și mai mulți copii, a avut loc în iarna lui 2023. În același timp, patronul pensiunii care a ars a schimbat strategia.

Opt oameni au murit carbonizați în noaptea de 25 spre 26 decembrie 2023, în incendiul care a distrus complexul Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului.

Surse judiciare au precizat, Libertatea, că rechizitoriul este complex, iar finalizarea cercetărilor a fost trenată din cauza expertizelor extrem de stufoase și care conțin date tehnice. Ca urmare, finalizarea rechizitoriului a fost amânată deoarece sunt încă așteptate concluziile experților de la Institutul Național de Expertize Criminalistice și INSEMEX Petroșani.

În plus, potrivit procedurilor, procurorul de caz a fost obligat să permită și experților angajați de inculpați să studieze rapoartele și să prezinte propriile concluzii. „Pe noi nu ne-a mai chemat decât la prelungiri (n.r. – prelungirea termenului de control judiciar), atâta tot. Știu că experții angajați de noi au făcut comentariile pe marginea rapoartelor de la INSEMEX. Le-au depus în scris. Nici nu le-am citit. Nu mai avem nimic de trimis. Așteptăm pur și simplu. Nu știm ce se mai întâmplă”, a declarat, pentru Libertatea, Cornel Dinicu.

Patronul a cerut falimentul pensiunii

Între timp, Dinicu a fost nevoit să ceară în instanță falimentul societății Ferma Dacilor, activitatea complexului turistic fiind serios afectată de incendiul din decembrie 2023. Evenimentele care au încă loc în curtea fermei din Tohani sunt organizate de terți care închiriază spațiul. „Pur și simplu, firma am băgat-o în faliment. De fapt, nu am băgat-o noi. Banca la care aveam un credit, și aveam și ratele plătite cu două luni în avans, a reziliat contractul și efectiv nu am mai avut de unde să… dacă nu am funcționat atâta vreme. Ferma Dacilor este în insolvență, pentru că pur și simplu nu ne-au dat o perioadă de grație. Eu personal nu am vrut să o închid niciodată. Banca a reziliat contractul a doua zi, din cauza mediei și a presiunii de la televizor, dar noi eram cu ratele la zi, chiar în avans. Ne-am gândit că, dacă avem vreo lună proastă, să nu suferim. Deci nu a fost voința noastră (n.r. – intrarea în faliment)”, a explicat Cornel Dinicu.