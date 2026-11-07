Incident cu arma din dotare la Poliția Locală Constanța. O angajată a tras accidental în sediul instituției înainte să predea pistolul

Un foc de armă a fost tras accidental, la sediul Poliției Locale Constanța, de o angajată în vârstă de 36 de ani care manipula pistolul din dotare la finalul programului. Incidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 au fost sesizați cu privire la faptul că, la sediul unei instituții publice din municipiu, a fost executat accidental un foc de armă. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au efectuat cercetări la fața locului.

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Din primele verificări a reieșit că angajata, autorizată să poarte armament letal în timpul serviciului, ar fi manipulat defectuos pistolul din dotare la finalul programului de lucru, în zona de acces către camera de armament. În acest context, s-a produs descărcarea accidentală a focului de armă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru uz de armă fără drept și distrugere

În urma incidentului nicio persoană nu a fost rănită, ci au rezultat doar pagube materiale minore. Polițiștii au constatat urme de ricoșeu la nivelul pardoselii și pe un geam. Pistolul și elementele de muniție au fost ridicate și sigilate în vederea expertizării.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru uz de armă fără drept și distrugere. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.