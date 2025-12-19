Prima pagină » Actualitate » De ce nu mai vrea Roxana Nemeș să audă de bone pentru gemenii ei. ”Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”

19 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Cântăreața Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, a explicat de ce nu vrea bone pentru gemenii săi. ”Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”, a spus aceasta.

Roxana Nemeș s-a căsătorit în data de 17 septembrie 2021 cu Călin Hagima. Roxana Nemeș a fost cerută de soție de Călin Hagima pe 7 decembrie 2019, însă căsătoria lor a fost amânată din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

În luna septembrie a acestui an, Roxana Nemeș a devenit mămică de gemeni. Artista nu vrea să audă de bone pentru micuții ei și a explicat pentru spynews.ro care este motivul.

”Ne descurcăm, în principal, până mai cresc, când chiar o să am nevoie de ajutor, că nu o să am ce să fac, dar ne dorim să fim prezenți destul de mult în viața lor. Avem noroc că mai lucrăm și de acasă, putem să fim mereu lângă ei, asta contează foarte mult pentru noi, dar și pentru ei. Plănuim ca, la un moment dat, să luăm și o bonă, că nu avem altă soluție, dar momentan am ales să nu. Nu vreau să mai aud de bone în ultima vreme, am avut niște experiențe nu tocmai plăcute, nu grave, dar nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am schimbat mai multe bone, nu erau din România. Ideea e că, deocamdată, putem să fim prezenți și suntem implicați 100% noi doi. Cât sunt încă mici, e ok”, a declarat Roxana Nemeș.

Artista a dezvăluit și când vor fi botezați gemenii săi:

”Botezul va fi după post, pentru că nu am avut timp să organizăm totul până acum. Ar fi fost și foarte micuți, dar acum deja ne ocupăm, ne ocupăm intens de botez”.

