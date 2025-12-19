Prima pagină » Actualitate » Încă o secțiune din A7 se deschide

Încă o secțiune din A7 se deschide

19 dec. 2025, 18:14, Actualitate
Încă o secțiune din A7 se deschide
Galerie Foto 8

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol,  postat un mesaj pe Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a făcut o ultimă verificare înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud. 

Cristian Pistol a transmis că au fost montate ultimele elemente de siguranță, rosturi de dilatație și lise de parapet, și a menționat că mobilizarea muncitorilor a fost exemplară. 

Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud!

Sunt astăzi pe șantier pentru a mă asigura că totul este pregătit pentru a deschide circulația în cele mai bune condiții. Suntem la un pas de momentul mult așteptat: înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă! Constructorul român (UMB) montează acum ultimele elemente de siguranță (rosturi de dilatație și lise de parapet). Mobilizarea este exemplară până în ultimul moment. Odată cu deschiderea acestui nou sector, încheiem anul cu 195 de km puși în circulație pe A7 (din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei), între Ploiești și Pașcani.
Moldova are acum autostradă reală și perspective economice concrete”, a scris Cristian Piston pe rețelele de socializare.

După deschiderea secțiunii Focșani –Adjud Nord, se va putea circula fără întrerupere pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe aproximativ 196 km, și va fi o conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între București și Adjud.

Mobilizarea în șantier a fost una de anvergură:

  • 2.874 de muncitori

  • 592 de șoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi)

  • 365 de utilaje.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Autostrada Moldovei prinde contur. Am putea circula neîntrerupt pe traseul București – Adjud, 240 de kilometri, până la finalul anului

Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
ADHD în viața de zi cu zi: ce îngreunează concentrarea și ce ajută, concret
INEDIT Victime colaterale ale protestului fermierilor din Bruxelles: Un BMW s-a blocat în cartofii deversați de fermieri
17:40
Victime colaterale ale protestului fermierilor din Bruxelles: Un BMW s-a blocat în cartofii deversați de fermieri
MĂRTURII Ce făcea Ilie Bolojan la Revoluție. Mărturia premierului
17:19
Ce făcea Ilie Bolojan la Revoluție. Mărturia premierului
VIDEO Tramvaiul pe „valuri” din București. Imagini incredibile cu un Imperio care aproape că se rupe din cauza șinelor strâmbe de pe Calea Rahovei
17:18
Tramvaiul pe „valuri” din București. Imagini incredibile cu un Imperio care aproape că se rupe din cauza șinelor strâmbe de pe Calea Rahovei
FLASH NEWS Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”
17:13
Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”
SHOWBIZ  Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație: „Otrava din farfurie”
17:06
 Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație: „Otrava din farfurie”
Justiție capturată… de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției
17:03
Justiție capturată… de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției

Cele mai noi