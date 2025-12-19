Încă o secțiune din A7 se deschide

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, postat un mesaj pe Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a făcut o ultimă verificare înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud.
Cristian Pistol a transmis că au fost montate ultimele elemente de siguranță, rosturi de dilatație și lise de parapet, și a menționat că mobilizarea muncitorilor a fost exemplară.
”Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud!
După deschiderea secțiunii Focșani –Adjud Nord, se va putea circula fără întrerupere pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe aproximativ 196 km, și va fi o conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între București și Adjud.
Mobilizarea în șantier a fost una de anvergură:
2.874 de muncitori
592 de șoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi)
365 de utilaje.
