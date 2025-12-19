Încă o secțiune din A7 se deschide

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, postat un mesaj pe Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a făcut o ultimă verificare înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud.

Cristian Pistol a transmis că au fost montate ultimele elemente de siguranță, rosturi de dilatație și lise de parapet, și a menționat că mobilizarea muncitorilor a fost exemplară.

”Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secțiunii dintre Focșani și Adjud!

Sunt astăzi pe șantier pentru a mă asigura că totul este pregătit pentru a deschide circulația în cele mai bune condiții. Suntem la un pas de momentul mult așteptat: înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă! Constructorul român (UMB) montează acum ultimele elemente de siguranță (rosturi de dilatație și lise de parapet). Mobilizarea este exemplară până în ultimul moment. Odată cu deschiderea acestui nou sector, încheiem anul cu 195 de km puși în circulație pe A7 (din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei), între Ploiești și Pașcani.