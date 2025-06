Soția lui Gheorghe Dincă nu reușește să rupă căsătoria, în mod oficial. Criminalul de la Caracal, care execută o pedeapsă de 30 de ani, acum fiind încarcerat la Penitenciarul Craiova, susține că nu poate să divorțeze și că „nu-i pasă” de ce își dorește femeia.

Gheorghe Dincă a fost scos, recent, din Penitenciarul Craiova și dus la Judecătoria Caracal, unde avea termen în procesul de divorț intentat de soția lui, Elena. Deținutul ar fi făcut degeaba drumul până la judecătorie, în condițiile în care acesta ar fi spus că nu poate să divorțeze.

Dincă a explicat pentru Gândul, printr-un intermediar, că nu are suficienți bani pentru taxa de timbru, care costă 200 de lei.

„Nu am bani să plătesc taxa de timbru. De unde să am eu bani, când am de plată despăgubiri în valoare de 600.000 de euro”, a spus Dincă.

În același timp, deținutul a menționat că nu îl interesează absolut deloc faptul că Elena Dincă își dorește să rupă căsnicia în mod legal.

Prin decizia Tribunalului Olt, menținută și în hotărârea definitivă a Curții de Apel Craiov, Gheorghe Dincă a fost obligat la plata unor daune morale de 500.000 de euro față de mama Alexandrei Măceșanu și a unor daune morale de 100.000 de euro către mama Luizei Melencu şi o altă persoană din familia fetei, precum și la daune morale de 10.000 de euro fată de o altă parte civilă din dosar. Dincă a fost obligat și la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum total 750.000 lei, din care suma de 744.129,55 lei din timpul urmăririi penale.

Gheorghe Dincă: „Nu-mi pasă de partaj!”

Gheorghe Dincă și Elena s-au căsătorit în urmă cu 42 de ani și au împreună patru copii. Cu toate că figurau în continuare căsătoriți, cei doi se despărțiseră cu ani buni înainte de arestarea bărbatului, deoarece ”Popicu”, așa cum era poreclit Gheorghe Dincă, era un soț abuziv și violent. Odată cu femeia, din casa părintească au plecat și copiii (trei băieți și o fată), care au preferat să o urmeze pe mama lor.

Deținutul a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, și faptul că nici împărțirea bunurilor obținute în timpul căsătoriei nu mai este problema lui, în condițiile în care partea lui va fi oricum vândută de către stat, iar banii obținuți vor fi direcționați în conturile urmașilor celor două victime.

La data de 24 iulie 2019, Alexandra Măceșanu, atunci în vârstă de 15 ani, a plecat de acasă, din comuna Dobrosloveni, pentru a se întâlni cu un prieten, la Caracal. Alexandra a făcut autostopul, Gheorghe Dincă a oprit, fata s-a urcat în mașina lui și de atunci nu a mai fost văzută niciodată. Dincă a dus-o pe Alexandra în casa lui din Caracal, unde procurorii DIICOT susțin că a violat-o, apoi a ucis-o și i-a ars cadavrul într-un butoi din tablă aflat în curtea casei lui.

Deși Alexandra a reușit să sune de trei ori la numărul 112 și să ceară ajutor, în speranța că va fi scoasă din casa „monstrului din Caracal”, polițiștii au așteptat 19 ore, până a doua zi dimineață, ca să intre în curtea lui Gheorghe Dincă, când deja fata nu mai era.

Ulterior, polițiștii au descoperit că numele lui Gheorghe Dincă este legat de o altă dispariție, cea a Luizei Melencu, în aprilie 2019, când fata avea 18 ani. Luiza fusese văzută ultima dată tot în Caracal, în timp ce urca în mașina lui Gheorghe Dincă, care a oprit pentru că tânăra făcea autostopul pentru a ajunge acasă, în comuna Dioști. Ancheta procurorilor DIICOT a arătat că Luiza a avut aceeași soartă ca și Alexandra Măceșanu.

