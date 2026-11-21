De ce se spune că se deschid cerurile pe 21 noiembrie și ce trebuie să faci obligatoriu cu prima lumânare aprinsă.

De ce se spune că se deschid cerurile pe 21 noiembrie și ce trebuie să faci obligatoriu cu prima lumânare aprinsă

Pe 21 noiembrie este prăznuită sărbătoarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută drept Ovidenie sau Vovidenia.

Ovidenia marchează simbolic momentul în care toamna se întâlnește cu iarna, fiind una din marile sărbători de trecere, alături de Crăciun sau Sântandrei.

Tradiția spune că în noaptea de Ovidenie, la fel ca în noaptea de Crăciun, cerurile se deschid, comorile ascunse pământului ard cu flacără albastră, iar animalele vorbesc.

Se credea că în această noapte vălul dintre lumea văzută și cea nevăzută este subțire.

Fetele mari se pot uita în fântâni, la lumina unei lumânări, pentru a-și vedea ursitul.

Oamenii pot face previziuni despre cum va fi anul următor, în funcție de vreme.

Ce se face cu prima lumânare aprinsă de Ovidenie

În popor, Ovidenia este numită și „Sărbătoarea Luminii”, iar lumânarea aprinsă în această zi (de obicei albă) are o semnificație aparte.

„Lumina de veci” dată de pomană este lumânarea pentru sufletele celor adormiți, care au murit pe întuneric, înecați sau fără lumânare la cap, crezându-se că aceasta nu se va stinge niciodată pe lumea cealaltă.

Lumânarea cu care s-a vegheat în noaptea de Ovidenie (sau o parte din ea) nu se aruncă și nu se stinge oricum, ci se ține în casă.

Tradiția spune că lumânarea se aprinde la vreme de necaz, boală, furtuni, mari, grindină sau în momente dificile ale vieții, pentru a proteja familia.

În unele zone ale României, lângă lumânarea aprinsă se punea o strachină cu apă.

Cu acea apă „privigheată” și cu ajutorul lumânării se făceau descântece sau spălături pe ochi pentru bogăția vederii și vindecarea bolilor.