Care este produsul de post care îți distruge activitatea cerebrală. Prin urmare, medicul neurochirurg Vlad Ciurea ne sfătuiește să îl evităm.

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Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția asupra unui aliment de post foarte popular, pe care însă îl consideră dăunător pentru activitatea cerebrală. Acesta susține că mulți români îl consumă zilnic, fără a ști că acesta poate să încetinească funcțiile cognitive și poate să afecteze nivelul de energie.

Conform medicului, cartofii, mai ales cei prăjiți, se numără printre cele mai slabe alegeri pentru creier. Ciurea afirmă că acest aliment nu aduce beneficii sistemului nervos și, mai mult, poate să creeze senzația falsă de sațietate, fără aport nutritiv real. Ciurea mărturisește că a renunțat de ani buni la consumul de cartofi, considerându-i un aliment „gol” din punct de vedere energetic, potrivit CSID.

Totodată, specialistul mai explică și faptul că amidonul, prezent în cantități mari în cartofi și în multe alte alimente de post, încetinește procesele cerebrale și induce o stare de moleșeală. Acesta consideră deci că persoanele care consumă frecvent astfel de produse pot experimenta scăderi ale randamentului intelectual, ale memoriei și ale capacității de concentrare.

Deși nu încurajează restricțiile drastice, Vlad Ciurea insistă asupra unui principiului moderației. De asemenea, în perioada Postului în acre ne aflăm, el recomandă creșterea consumului de legume, semințe, nuci și plante care hrănesc creierul și susțin activitatea neuronală.

Vlad Ciurea îi mai sfătuiește, de asemenea, pe români să fie atenți la alegerile alimentare, mai ales în perioadele de post, când tentația de a consuma produse rapide și ieftine este ridicată. Acesta reamintește că sănătatea creierului depinde direct de calitatea hranei, iar o dietă echilibrată poate să facă diferența între o minte alertă și una încetinită.