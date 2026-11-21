Un nou cutremur s-a produs în România, în zona seismică Vrancea, sâmbătă dimineață. Seismul s-a produs la ora 05:26, la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul a avut magnitudinea de 3,4. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor localități: 34,3 kilometri vest de Focșani; 69,5 kilometri nord de Buzău; 76,2 kilometri est de Sfântu Gheorghe; 87,2 kilometri sud-vest de Bârlad; 89,1 kilometri sud de Bacău; 90,5 kilometri est de Brașov.

Cutremur puternic în România

Un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea.

Potrivit informării INFP, seismul s-a produs la ora 02:48:55, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, Covasna, și a avut magnitudinea estimată prin sistemul de avertizare timpurie (EWS) de 5,7. Adâncimea la care s-a produs a fost de 107,1 kilometri.

Zona seismică Vrancea este una dintre cele mai active regiuni seismice din România, aici producându-se frecvent cutremure la adâncimi intermediare.