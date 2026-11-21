O explozie puternică produsă în toiul nopții a dat alarma în localitatea Dobra. Deflagrația unei butelii, care nu a fost urmată de incendiu, s-a soldat cu rănirea unei femei în vârstă de 62 de ani.

Incidentul a avut loc în jurul orei 04:10. La fața locului au fost mobilizate echipaje de la Garda de Intervenție Cornești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD, precum și două autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

În urma exploziei, femeia de 62 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Imaginile de la locul intervenției surprind amploarea distrugerilor produse în interiorul locuinței, unde bucăți de tencuială, lemn și alte materiale de construcție au fost împrăștiate în urma deflagrației.

Din fericire, explozia nu a fost urmată de incendiu.